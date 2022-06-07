Концерты Киркорова на Ставрополье отменены
Концерт Филиппа Киркорова в Ставрополе, который должен был состояться 20 июня, отменен, сообщает официальный сайт Дворца культуры и спорта города.
Отмечается, что выступление артиста отменено «по независящим от Дворца культуры причинам».
По данным «Интерфакса», концерт Киркорова в Пятигорске, запланированный на 19 июня, был отменен из-за жалоб верующих.
В начале мая многих возмутил «номер с крестом» на юбилейном концерте Киркорова в Кремле.
Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов попросил тогда проверить действия Киркорова на предмет оскорбления чувств верующих, посоветовав певцу «аккуратно упаковать в чемоданы свои перья со стразами» и уехать в Израиль.
Вскоре Киркоров извинился за этот номер. Представитель певца Екатерина Успенская заявила, что тот не собирается эмигрировать и готовится к юбилейному туру по России, который стартует в июне.
Кроме того, Киркоров вступил в мае в заочную полемику с главредом RT Маргаритой Симоньян, выступив в защиту юмориста Максима Галкина.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 259 / сут.
Умерли
380 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 135 / сут.
- «Рост цен остановился». Путин оценил ситуацию с инфляцией в России
- Шойгу назвал число пленённых украинских военнослужащих
- Военный прокурор заявил, что к СВО на Украине привлекли около 600 срочников
- Барабанщик и гитарист Queen выпустят неизданную песню Меркьюри
- СМИ: представитель «Талибана»* примет участие в ПМЭФ
- СМИ: Встреча представителей Турции, России, Украины и ООН по зерну пройдет в Стамбуле
- Шойгу сообщил о взятии Святогорска
- Путин присвоил звание генерал-лейтенанта представителю Минобороны Конашенкову
- Белорусские военные начали тренировки по переходу на военное время
- Концерты Киркорова на Ставрополье отменены
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru