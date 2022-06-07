Концерты Киркорова на Ставрополье отменены

По данным «Интерфакса», концерт Киркорова в Пятигорске, запланированный на 19 июня, был отменен из-за жалоб верующих.

В начале мая многих возмутил «номер с крестом» на юбилейном концерте Киркорова в Кремле.

Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов попросил тогда проверить действия Киркорова на предмет оскорбления чувств верующих, посоветовав певцу «аккуратно упаковать в чемоданы свои перья со стразами» и уехать в Израиль.

Вскоре Киркоров извинился за этот номер. Представитель певца Екатерина Успенская заявила, что тот не собирается эмигрировать и готовится к юбилейному туру по России, который стартует в июне.

Кроме того, Киркоров вступил в мае в заочную полемику с главредом RT Маргаритой Симоньян, выступив в защиту юмориста Максима Галкина.

