Киркоров прервал концертную деятельность из-за травмы
Народный артист России Филипп Киркоров ушел в вынужденный творческий отпуск из-за травмы. Эту новость сообщил «РЕН-ТВ» с ссылкой на помощницу певца Екатерину Успенскую.
Артист получил ожоги после концерта в Санкт-Петербурге 25 апреля 2025 года. Он совершал эффектный трюк, но вместо красивого номера зрители увидели, как от пиротехники загорелась его рубашка. С тех пор исполнитель находился под наблюдением врачей.
Уточняется, что последствия травмы привели к тому, что Киркоров решил отдохнуть и взять перерыв. Успенская добавила, что он вернется к творческой деятельности, как только восстановит свое здоровье.
Ранее Федеральная налоговая служба начала ликвидацию одного из брендов Киркорова, напоминает НСН.
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