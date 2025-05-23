Киркоров прервал концертную деятельность из-за травмы

Артист получил ожоги после концерта в Санкт-Петербурге 25 апреля 2025 года. Он совершал эффектный трюк, но вместо красивого номера зрители увидели, как от пиротехники загорелась его рубашка. С тех пор исполнитель находился под наблюдением врачей.

Уточняется, что последствия травмы привели к тому, что Киркоров решил отдохнуть и взять перерыв. Успенская добавила, что он вернется к творческой деятельности, как только восстановит свое здоровье.

Ранее Федеральная налоговая служба начала ликвидацию одного из брендов Киркорова, напоминает НСН.

