«Только для избранных!»: Киркоров отвергает приглашения на зарубежные ток-шоу
Филиппа Киркорова постоянно зовут на зарубежные ток-шоу, но он ходит только на спецвыпуски для избранных, сказала НСН Екатерина Успенская.
Народный артист России, певец Филипп Киркоров принимает участие только в глобальных телевизионных проектах, ток-шоу его не особо интересуют, рассказала НСН пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.
Киркоров ранее привлек внимание американского телевидения: в эфире известного шоу Джимми Фэллон, ведущий программы, отметил внешнее сходство с певцом из России и выразил желание иметь аналогичную прическу. Успенская отметила, что
«Филиппу постоянно поступали и продолжают поступать предложения принять участие в различных зарубежных шоу. Он очень выборочно туда ходит, тем более сейчас. В настоящее время он принимает участие только в глобальных ТВ-проектах - «Маска», «Мастер игры» и так далее. Ток-шоу - неактуальный формат для Филиппа Киркорова. Только если какие-то специальные выпуски. Вы ведь видите, что даже заочное участие Киркорова в шоу делает много шума, а личное присутствие - это всегда событие. Это только для избранных», - сказала собеседница НСН.
Ранее у Киркорова загорелась куртка во время концерта в Санкт-Петербурге, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тогда Успенская заявила, что одежда артиста заискрилась от его энергии.
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