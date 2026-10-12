«АвтоВАЗ» создал автомобиль для редких ценителей, а его задача не заключается в том, чтобы приносить продажи компании, рассказал НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.



Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» представил модель спорткара Lada Iskra TMS. Технические характеристики — 1,6-литровый турбомотор мощностью в 259 лошадиных сил, 6-ступенчатая секвентальная коробка передач TMS-90, а также гоночные тормоза и комплекс систем безопасности, предназначенный для кольцевых гонок. Стоимость новинки составит 7 миллионов рублей. Об этом сообщили журналистам в ходе презентации монокубка Iskra Cup. Хайцеэр усомнился в том, что модель будет популярной.