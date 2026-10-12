«Цена за гранью зла»: Кого заинтересует новый спорткар от «АвтоВАЗа»
Российский производитель доказывает, что может создавать особые модели, заявил НСН Ян Хайцеэр.
«АвтоВАЗ» создал автомобиль для редких ценителей, а его задача не заключается в том, чтобы приносить продажи компании, рассказал НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» представил модель спорткара Lada Iskra TMS. Технические характеристики — 1,6-литровый турбомотор мощностью в 259 лошадиных сил, 6-ступенчатая секвентальная коробка передач TMS-90, а также гоночные тормоза и комплекс систем безопасности, предназначенный для кольцевых гонок. Стоимость новинки составит 7 миллионов рублей. Об этом сообщили журналистам в ходе презентации монокубка Iskra Cup. Хайцеэр усомнился в том, что модель будет популярной.
«Это спортивное лицо национального производителя. Оно рассчитано не на коммерческую выгоду, а на то, чтобы показать, что есть возможность создавать автомобиль такого класса. Его можно использовать в городе как псевдоболид, так и на реальных гоночных соревнованиях, как минимум у любителей. Не уверен, что за ним выстроится очередь, но весьма ограниченное количество поклонников будет. Цена, мягко говоря, не низкая, а эксклюзивных вещей нет. Сколько-то штук найдут своих покупателей, но конкурировать с брендами спорткаров они не будут. У нас на рынке сегодня не представлено подобных автомобилей, но ее стоимость все равно вне рынка. Это за гранью добра и зла», — отметил он.
Ранее Хайцеэр назвал НСН условие, при котором Lada Azimut «раздавит конкурентов».
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