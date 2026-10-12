Устройства для отпугивания медведей с маркетплейсов назвали «жульничеством»
Лучший аргумент против нацеленного на конфликт медведя – ружье, а резкие звуки не всегда могут напугать зверя, заявил НСН Михаил Керчмар.
Большинство устройств, которые продаются на маркетплейсах в качестве защиты от медведей, неэффективны, рассказал НСН охотовед и зоолог Михаил Кречмар.
В связи с участившимися случаями выхода медведей к людям в России резко вырос спрос на средства их отпугивания. Так, за год на 62% увеличились продажи устройств для отпугивания медведей, при этом сами приборы заметно подешевели. Такие результаты получили аналитики компании АТОЛ, изучившие 2,5 миллиона кассовых чеков за январь — сентябрь 2025 и 2026 годов. Однако, по мнению Кречмара, смысла в этих устройствах мало. По его словам, есть только два средства, которые в какой-то мере могут помочь отпугнуть хищника.
«Основными устройствами, если так можно выразиться, я считаю тренерский сигнальный свисток, или туристский сигнальный свисток, а также пневмогорн. Оба они издают резкие, громкие и очень неприятные звуки для дикого зверя. Если медведь вами всерьез не интересуется, то они его могут отпугнуть. Но сразу же скажу: все нелетальные средства – не абсолютны. То есть ими можно отпугнуть, но можно и разозлить. Однако в случае реально тяжелой конфликтной ситуации, конечно, пусть эти средства лучше будут у вас, чем их не будет», - считает Кречмар.
Устройства, извлекающие ультразвуковые сигналы, эксперт назвал неэффективыми.
«Это жульничество в чистом виде», - отметил он.
Лучше же при столкновении с хищником, по словам Кречмара, иметь при себе охотничье ружье 12-го калибра.
«Если вы не ошиблись, - добавил он, - то это верняк».
Ранее «Радиоточка НСН» рассказывала, как набеги медведей в российском регионе вынуждают людей покидать дома.
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