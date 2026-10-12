Россиянам назвали причины низких продаж российского «Атома»
Продажи российского электрокара «Атом» идут не слишком активно, так как модель вызывает массу вопросов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил автомобильный эксперт Артем Самородов.
По его словам, это задний привод, который является сомнительной предпосылка к успеху. Также он указал на скучный минималистичный салон, отсутствие дилерской сети и «сомнения в запасе хода, технике и обслуживании», — говорит специалист.
«В общем, маленький и совсем не «вау»-продукт с непонятной целевой аудиторией по цене почти премиального кроссовера», — указал Самородов.
Продажи «Атома» стартовали в июле текущего года. За прошедшее с этого момента время было реализовано 54 электрокара. По мнепнию эксперта, ситуация может измениться в случае снижения стоимости.
Ранее в России на московском заводе «Москвич» запустили массовое производство электромобилей «Атом» по полному циклу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Криштиану Роналду назвал себя величайшим футболистом в истории
- Трамп назвал верным решение заключить с Россией сделку по дизелю
- Конкурс клипов «Страна звучит» выиграли участницы из Якутска
- Главком НАТО в Европе доложил о готовности отражать нападение России
- В России назвали неожиданное последствие дизельной сделки Путина и Трампа
- Путин ввел безвиз для граждан Вьетнама
- Освободите рынок: Зачем на самом деле ввели запрет на китайские грузовики
- В Госдуме допустили появление российского дизеля в США в течение недели
- Россиянам рассказали о выгодной подработке при зарплате 100 тысяч рублей
- СМИ назвали возможных кандидатов на смену Владимиру Зеленскому