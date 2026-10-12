Россиянам назвали причины низких продаж российского «Атома»

По его словам, это задний привод, который является сомнительной предпосылка к успеху. Также он указал на скучный минималистичный салон, отсутствие дилерской сети и «сомнения в запасе хода, технике и обслуживании», — говорит специалист.

«В общем, маленький и совсем не «вау»-продукт с непонятной целевой аудиторией по цене почти премиального кроссовера», — указал Самородов.

Продажи «Атома» стартовали в июле текущего года. За прошедшее с этого момента время было реализовано 54 электрокара. По мнепнию эксперта, ситуация может измениться в случае снижения стоимости.

Ранее в России на московском заводе «Москвич» запустили массовое производство электромобилей «Атом» по полному циклу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

