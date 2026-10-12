В России выросли продажи виниловых пластинок
Продажи виниловых пластинок за год выросли на 10%. Об этом со ссылкой на данные Мегамаркета пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что чаще всего покупатели выбирают классический и русский рок, электронную музыку, джаз и саундтреки к фильмам. Около 90% заказчиков - мужчины 35–54 лет.
Чаще остальных продаются издания, чья стоимость составляет более пяти тысяч рублей - на них приходится почти 80%. Доля вариантов дешевле трёх тысяч рублей - только 2%. При этом примерно в каждый четвёртый заказе входят цветные пластинки.
«Для покупателей пластинка — это не только способ послушать любимый альбом, но и предмет коллекции, где важны издание, оформление и даже цвет винила.», — отметил руководитель направления товаров длительного пользования в Мегамаркете Денис Ширяев.
Что касается виниловых проигрывателей, то в настоящее время средний чек на аппаратуру составляет около 22 тысяч рублей.
Ранее владелец известного лейбла Ubertrend Records Денни Кэй заявил «Радиоточке НСН», что западные музыканты стали печатать пластинки в России.
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