СМИ: Налоговая начала ликвидацию одного из брендов Киркорова
Федеральная налоговая служба запустила процесс ликвидации бренда, который принадлежит российскому певцу Филиппу Киркорову. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что речь идет о Phil 4 You. Компания с таким названием была зарегистрирована в 2011 году. Она продавала одежду и обувь, в том числе и из личной коллекции исполнителя.
Бутик оказался нерентабельным и был закрыт в 2014 году из-за низкого спроса со стороны покупателей. Несмотря на прекращение деятельности, певец не ликвидировал юридическое лицо. В ноябре прошлого года ФНС заблокировала счета ООО «Филл фо ю».
Ранее пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская заявила в беседе с НСН, что Киркорова постоянно зовут на зарубежные ток-шоу, но он ходит только на спецвыпуски для избранных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru