СМИ: Налоговая начала ликвидацию одного из брендов Киркорова

Уточняется, что речь идет о Phil 4 You. Компания с таким названием была зарегистрирована в 2011 году. Она продавала одежду и обувь, в том числе и из личной коллекции исполнителя.

Бутик оказался нерентабельным и был закрыт в 2014 году из-за низкого спроса со стороны покупателей. Несмотря на прекращение деятельности, певец не ликвидировал юридическое лицо. В ноябре прошлого года ФНС заблокировала счета ООО «Филл фо ю».

Ранее пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская заявила в беседе с НСН, что Киркорова постоянно зовут на зарубежные ток-шоу, но он ходит только на спецвыпуски для избранных.

