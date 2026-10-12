Фигуранты дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево получили сроки

Химкинский суд вынес приговор пятерым обвиняемым в хищении денежных средств у граждан, в том числе участников СВО, следующих через аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Подмосковья.

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Было установлено, что злоуышленники, являясь участниками преступного сообщества, совершали хищения «путём совершения краж, грабежей, разбоя, вымогательств и мошеннических действий».

Суд назначил Манукяну О.Р. наказание в виде 17 лет лишения свободы, Тамалову Ю. - 12 лет колонии, Маллаеву А.Ф. - 10 лет колонии, Юсупову А.Г. - 9 лет лишения свободы, Терехову Д.Ю. - 8 лет колонии.

Ранее стало известно, что всего в преступное сообщество входило как минимум 40 человек. Из них 38 уже арестованы, двое находятся в розыске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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