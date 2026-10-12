СМИ назвали возможных кандидатов на смену Владимиру Зеленскому
Основным соперником Владимира Зеленского на возможных выборах президента Украины является украинский посол в Лондоне, экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом говорится в материале Newsweek.
Журнал ссылается на результаты опроса Rating Group, согласно которому текущий рейтинг доверия у Залужного составляет 64% против 53% у Зеленского.
Ещё одним кандидатом издание считает экс-главу ГУР Кирилла Буданова (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов). Его рейтинг доверия равен рейтингу Зеленского.
Также среди возможных претендентов были названы экс-министр обороны Михаил Федоров (рейтинг доверия 38%) и экс-президент Петр Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Украине пора сменить президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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