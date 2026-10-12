СМИ назвали возможных кандидатов на смену Владимиру Зеленскому

Глава Минфина назвал сроки и размеры индексации пенсий в 2027 году Патрушев заявил о проработке Лондоном и Брюсселем плана блокады Балтики Трамп выразил уверенность в правильности своего решения по дизелю РФ «Почта России» в этом году получит 7 млрд руб. на выравнивание финансового положения Заявки из 23 стран подали на Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров