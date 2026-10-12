Россиянам рассказали о судьбе вкладов в сервисах «Яндекса»

Он указал, что при размещении средства на банковском вкладе или счёте обязательство «банка перед клиентом сохраняется независимо от технических проблем».

«Согласно статье 834 ГК РФ, банк обязан возвратить вклад и выплатить проценты на условиях договора. Повреждение серверов само по себе не прекращает это обязательство», — пояснил эксперт.

Юрист также напомнил, что дополнительную защиту обеспечивает закон о страховании вкладов, и «Яндекс Банк» участвует в данном механизме.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «Радиоточке НСН», что масштабный сбой сервисов и безвозвратная потеря данных пользователей из-за атак БПЛА на дата-центры «Яндекса» стали следствием экономии компании на безопасности и резервном копировании.

