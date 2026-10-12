Вывод из строя дата-центров «Яндекса» после атак БПЛА поставил под удар ключевые суперкомпьютеры компании, обнажив как уязвимость российских цифровых сервисов, так и глубокую зависимость отечественного IT-сектора от зарубежной микроэлектроники, заявил НСН специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.

Удары по дата-центрам «Яндекса» в Сасове (Рязанская область) и Владимире поставили под угрозу инфраструктуру, где размещены все три суперкомпьютера компании: «Червоненкис», «Ляпунов» и «Галушкин». Первый центр обработки данных (ЦОД) в Рязанской области был полностью остановлен после инцидента 8 октября, а работа владимирской площадки прекратилась 11 октября. В ночь на 9 октября атаке БПЛА также подвергся дата-центр компании в Калужской области. Публичных заявлений о состоянии самих вычислительных машин руководство компании пока не делало.

Нарушение работы суперкомпьютеров может парализовать популярные у россиян сервисы – от служб доставки до облачных хранилищ, объяснил Вакулин.

«Суперкомпьютер представляет собой мощнейшую вычислительную систему, координирующую тысячи параллельных рабочих процессов и узлов. Фактически он обеспечивает связь между множеством серверов. Вывод из строя даже одной такой машины существенно парализует сервисы, экосистемы которых завязаны на внутренние мощности: от служб доставки до облачных хранилищ», - пояснил специалист.

Рядовые пользователи, отметил Вакулин, в первую очередь столкнутся с недоступностью привычных платформ или резким падением скорости их работы.

«Из-за дефицита принимающих мощностей скорость загрузки файлов, например на «Яндекс.Диск», резко снизится — входящий поток со стороны сервиса будет значительно уступать исходящему со стороны пользователя. Если компании не удастся оперативно перераспределить нагрузку и восстановить инфраструктуру, проработка и переработка данных сильно замедлится», - прогнозирует собеседник НСН.