Удар по облакам: Что обнажили атаки ВСУ на суперкомпьютеры «Яндекса»
Реальное место России в мировой IT-гонке плачевно, заявил НСН специалист по компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.
Вывод из строя дата-центров «Яндекса» после атак БПЛА поставил под удар ключевые суперкомпьютеры компании, обнажив как уязвимость российских цифровых сервисов, так и глубокую зависимость отечественного IT-сектора от зарубежной микроэлектроники, заявил НСН специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.
Удары по дата-центрам «Яндекса» в Сасове (Рязанская область) и Владимире поставили под угрозу инфраструктуру, где размещены все три суперкомпьютера компании: «Червоненкис», «Ляпунов» и «Галушкин». Первый центр обработки данных (ЦОД) в Рязанской области был полностью остановлен после инцидента 8 октября, а работа владимирской площадки прекратилась 11 октября. В ночь на 9 октября атаке БПЛА также подвергся дата-центр компании в Калужской области. Публичных заявлений о состоянии самих вычислительных машин руководство компании пока не делало.
Нарушение работы суперкомпьютеров может парализовать популярные у россиян сервисы – от служб доставки до облачных хранилищ, объяснил Вакулин.
«Суперкомпьютер представляет собой мощнейшую вычислительную систему, координирующую тысячи параллельных рабочих процессов и узлов. Фактически он обеспечивает связь между множеством серверов. Вывод из строя даже одной такой машины существенно парализует сервисы, экосистемы которых завязаны на внутренние мощности: от служб доставки до облачных хранилищ», - пояснил специалист.
Рядовые пользователи, отметил Вакулин, в первую очередь столкнутся с недоступностью привычных платформ или резким падением скорости их работы.
«Из-за дефицита принимающих мощностей скорость загрузки файлов, например на «Яндекс.Диск», резко снизится — входящий поток со стороны сервиса будет значительно уступать исходящему со стороны пользователя. Если компании не удастся оперативно перераспределить нагрузку и восстановить инфраструктуру, проработка и переработка данных сильно замедлится», - прогнозирует собеседник НСН.
На момент запуска в 2021 году «Червоненкис» занимал 19-ю строчку в международном рейтинге TOP500. Однако к июню 2026 года из-за стремительного появления более производительных систем он опустился на 101-е место. «Галушкин» и «Ляпунов» сейчас занимают 134-ю и 161-ю позиции соответственно. Мировое лидерство сегодня удерживает китайский суперкомпьютер LineShine, установленный в Национальном суперкомпьютерном центре в Шэньчжэне. Его производительность превышает показатели «Червоненкиса» примерно в 102 раза. Подобные вычислительные комплексы незаменимы в сферах, где классическим ЭВМ потребовались бы годы расчетов: обучение крупномасштабных моделей искусственного интеллекта, моделирование климатических изменений и сложных физических процессов, проектирование медицинских препаратов и высокоточные инженерные расчеты.
Оценивая позиции России в условной «суперкомпьютерной гонке» с Китаем, США и Европой, Вакулин охарактеризовал ситуацию как критическую из-за отсутствия собственной компонентной базы.
«Здесь всё довольно плачевно. В России планировалось запустить масштабное производство отечественных процессоров и комплектующих для высокопроизводительных систем, однако эти проекты фактически заглохли. Несмотря на серьезное финансирование, внутренний рынок по-прежнему ориентирован на доминирующие зарубежные решения от Intel, AMD и ведущих производителей видеокарт. Момент для импортозамещения в этом секторе был упущен», - констатировал эксперт по компьютерной безопасности.
Тем не менее Вакулин добавил, что технологическое лидерство Китая и западных стран во многом зависит от поставок российского сырья.
«Россия остается ключевым экспортером алюминия и других редких материалов, без которых физически невозможно создание современных чипов. Ситуация аналогична рынку энергоносителей, где из нашей нефти за рубежом производят топливо. Если поставки сырья из России сократятся, мировое производство процессоров и видеокарт столкнется с жестким дефицитом, что неминуемо спровоцирует скачок цен на глобальном IT-рынке», - отметил он.
Экономия «Яндекса» на безопасности привела к потере данных и сбою сервисов после атак БПЛА, что вызовет рост цен в Рунете по всей стране, заявил НСН цифровой аналитик Эльдар Муртазин.
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