Киркоров признался в тоске по поездкам в троллейбусе

По словам Киркорова, во времена студенчества он каждый день ездил на троллейбусе в училище Гнесиных, а дорога до учебного заведения занимала у него чуть меньше часа.

Киркоров добавил, что Московское метро - самое красивое в мире.

Ранее Киркоров за 700 тысяч рублей купил на благотворительном аукционе картину «Примадонна», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

