Киркоров признался в тоске по поездкам в троллейбусе

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что скучает по поездкам в троллейбусе. Об этом артист заявил в интервью блогеру и рэп-исполнителю Эльдару Джарахову.

«Киркоров, Шнуров и Лепс»: Перечислены самые дорогие артисты для корпоративов

По словам Киркорова, во времена студенчества он каждый день ездил на троллейбусе в училище Гнесиных, а дорога до учебного заведения занимала у него чуть меньше часа.

Киркоров добавил, что Московское метро - самое красивое в мире.

Ранее Киркоров за 700 тысяч рублей купил на благотворительном аукционе картину «Примадонна», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыПевецФилипп Киркоров

Горячие новости

Все новости

партнеры