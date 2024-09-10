Сын Честера Беннингтона раскритиковал Linkin Park из‑за новой вокалистки

Сын музыканта припомнил Армстронг связи с Церковью саентологии и ее поддержку актера Дэнни Мастерсона, которого осудили на 30 лет за изнасилование. Беннингтон также обвинил одного из создателей Linkin Park Майка Шиноду в том, что он якобы стер жизнь и наследие его отца.

По мнению Беннингтона, музыканты группы «предали доверие» фанатов, которые «верили, что те станут чем‑то большим, принесут перемены, потому что обещали это».

Армстронг дебютировала в составе Linkin Park на живом выступлении 5 сентября, напоминает RT.

