Батут Роскосмоса на «Нашествии» не выдержал наплыва желающих в космонавты

«Для Роскосмоса этот батут немного символичен, с него, конечно, в космос улететь невозможно, но на нем можно здорово потренироваться, проверить вестибулярный аппарат. Батут упрыгали. В очередной раз мы доказали, что люди, которые приехали на "Нашествие", сильнее, чем батут, они более прочные. Люди остались, а батуты закончились. Но мы, тем не менее, рады всех видеть в павильоне, мы продолжаем рассказывать людям о том, что у нас происходит в космонавтике», - отметил он.

Ранее программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова на пресс-конференции организаторов «НАШЕСТВИЯ 2019» в эфире НСН рассказала, что шатер Роскосмоса пользуется невероятным успехом. А 21 июля в первой половине дня состоится флэшмоб, который будет заснят со спутника, и позже всю территорию фестиваля можно будет посмотреть на огромной космической фотографии, сообщила она.

