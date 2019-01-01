Батут Роскосмоса на «Нашествии» не выдержал наплыва желающих в космонавты
В павильоне «Роскосмоса» на фестивале «Нашествие» рассказали НСН, с какими нагрузками столкнулся спортивный инвентарь.
С 19 по 21 июля в Большом Завидове Тверской области проходит фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2019». На трех сценах фестиваля выступают более 100 артистов. Помимо впечатляющего лайн-апа зрителей ждут десятки развлекательных площадок, активных, спортивных и познавательных зон. Одной из новинок юбилейного «НАШЕСТВИЯ» стал павильон «Роскосмоса». Кроме увлекательной экспозиции, гости «Главного приключения года» смогут увидеть запуск космической ракеты с Земли в прямом эфире на экранах Главной сцены и пообщаться с космонавтами МКС.
Старший тренер-преподаватель Центра подготовки космонавтов Александр Сердюк рассказал НСН, что в развлекательную программу павильона входил еще и батут, но изделие не выдержало веса желающих отправиться с него в космос.
«Для Роскосмоса этот батут немного символичен, с него, конечно, в космос улететь невозможно, но на нем можно здорово потренироваться, проверить вестибулярный аппарат. Батут упрыгали. В очередной раз мы доказали, что люди, которые приехали на "Нашествие", сильнее, чем батут, они более прочные. Люди остались, а батуты закончились. Но мы, тем не менее, рады всех видеть в павильоне, мы продолжаем рассказывать людям о том, что у нас происходит в космонавтике», - отметил он.
Ранее программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова на пресс-конференции организаторов «НАШЕСТВИЯ 2019» в эфире НСН рассказала, что шатер Роскосмоса пользуется невероятным успехом. А 21 июля в первой половине дня состоится флэшмоб, который будет заснят со спутника, и позже всю территорию фестиваля можно будет посмотреть на огромной космической фотографии, сообщила она.
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