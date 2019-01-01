«НАШЕСТВИЕ» выйдет на связь с МКС

Программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова на пресс-конференции организаторов «НАШЕСТВИЯ 2019» в эфире НСН рассказала о главной фишке фестиваля.

«Сам шатёр Роскосмоса сейчас пользуется невероятным успехом. А завтра на «НАШЕСТВИИ» впервые будет запущена прямая связь с МКС. С главной сцены музыкального фестиваля космонавт Олег Артемьев объявит эфир с экипажем, находящимся на борту МКС. Также 21 июля в первой половине дня состоится флэшмоб, который будет заснят со спутника, и позже всю территорию фестиваля можно будет посмотреть на огромной космической фотографии», - сообщила она.

Крупнейший в стране музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ» в 2019 году празднует 20-летие. За это время open-air прошёл грандиозный путь: от «безбашенного рок-слёта» до мультиформатного, современного и комфортного культурного события, куда приезжают не только давние ценители русского рока, но и новое поколение зрителей.



