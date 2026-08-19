Новый рекорд: Россияне тратят 40% доходов на еду
Если 40% покупатель тратит на еду, то только маленькая часть рассматривает вариант покупки новой одежды сегодня, заявила НСН Наталия Кермедчиева.
Доля еды в потребительской корзине впервые за 16 лет составила 40%, заявила эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева в пресс-центре НСН.
«Я озвучу грустную статистику. Сегодня модное изделие подорожало на 100%, если говорим про базовые вещи - это примерно 50%. Обороты в модной части сжимаются. Доля еды в потребительской корзине впервые за 16 лет составила 40%. Если 40% покупатель тратит на еду, то только маленькая часть рассматривает вариант покупки новой одежды сегодня. Люди сегодня не тратят деньги, а если тратят, то не на одежду. Это очень грустная история. Человек сегодня покупает бренды, к которым привык, не ищет нового», - рассказала она.
Для большинства ТЦ мода является ключевым кормильцем, это примерно 30% от доходов, заявила эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева в пресс-центре НСН.
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