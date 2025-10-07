Группа «Кино» представила альбом «Молнии Индры», основанный на переработках песен раннего периода, в большинстве своем знакомых публике по альбомам «Начальник Камчатки» (1984) и «Неизданные песни» (1992). В альбом в общей сложности вошло 12 композиций. Легостаев допустил, что музыканты в новой работе стремились представить песни в улучшенном качестве. Однако поклонники группы, по его словам, скорее предпочтут слушать композиции в привычном звучании.

«Новыми аранжировками занимались не сторонние музыканты, а те, кто имел к этой музыке прямое отношение. У них есть карт-бланш. Они записывали эту музыку в прошлом и понимают, чего не удалось сделать тогда в студии. Зная, как это записывалось тогда, они хорошо понимают, как это можно представить по-другому, имея современные возможности. Что касается того, что получилось, мне кажется, что очень многие поклонники «Кино» больше всего ценят то, как эти песни звучат в оригинале. В них, конечно, есть несовершенство. Однако, в этом несовершенстве и заключается сила песен, которые знают до сих пор. Эта музыка постоянно звучала в кавер-версиях, в ремиксах, в оркестровках. Речь не о том, что что-то вытащили из забытья, смахнули пыль и представили по-другому. Этот голос и эти песни всегда были с нами, здесь ни о какой новой волне популярности говорить не приходится. Это все та же волна, которая началась еще в 80-е», - заявил он.