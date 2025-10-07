«Этот голос всегда с нами»: Новый альбом «Кино» лишил песни «несовершенства»
Аранжировки многих песен, представленных на новом альбоме группы «Кино» «Молнии Индры», оказались удачными, заявил НСН музыкальный критик Илья Легостаев.
Музыканты группы «Кино» лучше других знают, как можно было бы усилить звучание уже выпущенных песен с учетом современных технических возможностей, заметил в разговоре с НСН музыкальный критик Илья Легостаев.
Группа «Кино» представила альбом «Молнии Индры», основанный на переработках песен раннего периода, в большинстве своем знакомых публике по альбомам «Начальник Камчатки» (1984) и «Неизданные песни» (1992). В альбом в общей сложности вошло 12 композиций. Легостаев допустил, что музыканты в новой работе стремились представить песни в улучшенном качестве. Однако поклонники группы, по его словам, скорее предпочтут слушать композиции в привычном звучании.
«Новыми аранжировками занимались не сторонние музыканты, а те, кто имел к этой музыке прямое отношение. У них есть карт-бланш. Они записывали эту музыку в прошлом и понимают, чего не удалось сделать тогда в студии. Зная, как это записывалось тогда, они хорошо понимают, как это можно представить по-другому, имея современные возможности. Что касается того, что получилось, мне кажется, что очень многие поклонники «Кино» больше всего ценят то, как эти песни звучат в оригинале. В них, конечно, есть несовершенство. Однако, в этом несовершенстве и заключается сила песен, которые знают до сих пор. Эта музыка постоянно звучала в кавер-версиях, в ремиксах, в оркестровках. Речь не о том, что что-то вытащили из забытья, смахнули пыль и представили по-другому. Этот голос и эти песни всегда были с нами, здесь ни о какой новой волне популярности говорить не приходится. Это все та же волна, которая началась еще в 80-е», - заявил он.
По словам собеседника НСН, новые аранжировки песен, представленные на альбоме, звучат интересно.
«В альбоме скорее собраны раритеты. На мой взгляд, многие песни получились. Повторюсь, что от этих музыкантов можно ожидать чего угодно, повода их в чем-то упрекать, на мой взгляд, нет. Они лучше других знают, что делают. У каждого коллектива с большим известным каталогом есть свой способ работы с ним. Они решили достать какие-то не очень известные песни, превратив их в то, как они могли бы звучать через много лет. Мне кажется, для тех, кто в принципе любит группу «Кино», любой подход к звучанию достаточно интересен. Особенно, если он исходит от людей, которые имеют к группе прямую отношение», - сказал Легостаев.
В августе 2025 года музыканты группы «Кино» сообщили, что 21 июне 2026 года намерены выступить в «Лужниках», напоминает «Радиоточка НСН»
