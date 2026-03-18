Россиянам рассказали о последствиях привычки спать в линзах

Она пояснила, что если линзы не предназначены для сна, то ограничивается доступ кислорода к роговице и нарушается нормальный обмен слёз под ней, а из-за того, что спящий человек не моргает, то микробы и загрязнения легче удерживаются на поверхности глаз.

«Чаще всего возникают сухость, светобоязнь, ощущение песка... Реже развивается инфекционный кератит, в тяжелых случаях возможна язва роговицы», — отметила Толтаева.

Врач добавила, что риск неприятных последствий увеличивается, если человек спит в линзах во время простуды и после употребления алкоголя.

Ранее врач-офтальмолог и офтальмохирург Светлана Миргородская заявила, что использование мягких контактных линз в морозную погоду является безопасным при соблюдении ряда рекомендаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

