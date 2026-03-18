«Операторы не разбогатеют»: К чему приведет переход на городские телефоны
Возвращение пользователей к стационарным телефонам не поможет разбогатеть операторам связи, сказал НСН Денис Кусков.
Сегодня в России действительно растет интерес к фиксированной телефонии, однако рост популярности проводного интернета куда сильнее. Об этом НСН заявил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.
На фоне ограничений мобильного интернета в Москве с 6 марта вырос спрос на услуги фиксированной телефонии, сообщило издание Forbes. По словам Кускова, растущий спрос на стационарные телефоны не может сравниться со всплеском интереса к проводному интернету.
«Спрос на услуги фиксированной телефонии, конечно, вырос, в основном среди физических лиц, но он не может сравниться со спросом на проводной интернет. Основная проблема сегодня — блокировка мобильного интернета. Голосовая связь не блокируется в большинстве случаев, поэтому люди, конечно, перестраховываются и хотят либо вернуть себе стационарный телефон, либо поставить новый. Но, повторюсь, это не такой большой шквал запросов, как на проводной интернет», — сказал Кусков.
Собеседник НСН усомнился, что операторы связи смогут получить сверхприбыли от возвращения к стационарным телефонам.
«Не думаю, что операторы разбогатеют на этом. Стоимость тарифа в среднем 500-600 рублей в месяц. Даже если будет 10 тысяч новых пользователей, это не слишком большие деньги», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что с начала недели в Москве ослабли блокировки мобильного интернета.
