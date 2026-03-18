Сегодня в России действительно растет интерес к фиксированной телефонии, однако рост популярности проводного интернета куда сильнее. Об этом НСН заявил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

На фоне ограничений мобильного интернета в Москве с 6 марта вырос спрос на услуги фиксированной телефонии, сообщило издание Forbes. По словам Кускова, растущий спрос на стационарные телефоны не может сравниться со всплеском интереса к проводному интернету.

«Спрос на услуги фиксированной телефонии, конечно, вырос, в основном среди физических лиц, но он не может сравниться со спросом на проводной интернет. Основная проблема сегодня — блокировка мобильного интернета. Голосовая связь не блокируется в большинстве случаев, поэтому люди, конечно, перестраховываются и хотят либо вернуть себе стационарный телефон, либо поставить новый. Но, повторюсь, это не такой большой шквал запросов, как на проводной интернет», — сказал Кусков.