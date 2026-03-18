Пасынок Стаса Намина заявил о второй личности во время убийства
Обвиняемый в убийстве брата и бабушки пасынок Стаса Намина Роман Ткаченко заявил в суде, что во время совершения преступлений присутствовала вторая личность по имени Зера. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Он рассказал, что внутренний голос Зера появился из-за накопленного негатива и всегда был рядом с ним.
«Боюсь, что сотрут мою личность, и я перестану быть собой», – так Ткаченко объяснил отказ от лечения.
Отмечается, что адвокаты Ткаченко настаивают на наличие у него психического расстройства и возможное раздвоение личности, при этом суд ходатайство о повторной экспертизе отклонил.
Ранее Намин заявил, что ему безразлична судьба его пасынка и он не следит за ходом следствия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
