Пасынок Стаса Намина заявил о второй личности во время убийства

Обвиняемый в убийстве брата и бабушки пасынок Стаса Намина Роман Ткаченко заявил в суде, что во время совершения преступлений присутствовала вторая личность по имени Зера. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пасынок Стаса Намина признал вину в убийстве своих родственников

Он рассказал, что внутренний голос Зера появился из-за накопленного негатива и всегда был рядом с ним.

«Боюсь, что сотрут мою личность, и я перестану быть собой», – так Ткаченко объяснил отказ от лечения.

Отмечается, что адвокаты Ткаченко настаивают на наличие у него психического расстройства и возможное раздвоение личности, при этом суд ходатайство о повторной экспертизе отклонил.

Ранее Намин заявил, что ему безразлична судьба его пасынка и он не следит за ходом следствия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
