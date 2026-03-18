Депутата Госдумы Свинцова исключили из ЛДПР

Она пояснила, что решение было принято из-за действий депутата, которые порочат репутацию ЛДПР, а также «массовыми жалобами со стороны россиян и требованиями со стороны всех партийных региональных отделений».

«Решение по данному вопросу было принято единогласно без предварительных совещаний», - написала Кавшар.

Сам Свинцов заявил, что не намерен обжаловать его исключение из ЛДПР.

Ранее источники «Ведомостей» заявили, что Свинцова могут исключить из партии из-за заявлений о Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

