Депутата Госдумы Свинцова исключили из ЛДПР
Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова исключили из ЛДПР. Об этом в своём Telegram-канале заявила замруководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар.
Она пояснила, что решение было принято из-за действий депутата, которые порочат репутацию ЛДПР, а также «массовыми жалобами со стороны россиян и требованиями со стороны всех партийных региональных отделений».
«Решение по данному вопросу было принято единогласно без предварительных совещаний», - написала Кавшар.
Сам Свинцов заявил, что не намерен обжаловать его исключение из ЛДПР.
Ранее источники «Ведомостей» заявили, что Свинцова могут исключить из партии из-за заявлений о Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
