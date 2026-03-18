В какие страны Латинской Америки поедут россияне вместо «закрытой» Кубы
Куба как туристическое направление закрыта, однако россияне могут рассмотреть для посещения Перу, Бразилию и Аргентину, рассказали опрошенные НСН эксперты.
Сегодня Куба как туристическое направление закрыта из-за серьезного энергетического кризиса, рассказал в пресс-центре НСН глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
«Куба как направление закрыта. Это связано именно с техническими вопросами. На сегодняшний день на Кубе нечем заправлять самолеты. Именно поэтому рейсы туда не летают. К сожалению, мы видим, что там полноценный энергетический кризис. Большинство объектов размещения там не работают. Что касается Венесуэлы. К счастью, она не закрыта. На сегодняшний день отсутствует прямое авиасообщение. Логистика достаточно сложная. Интерес к Латинской Америке есть. Венесуэла открыта, если вы готовы к сложным логистическим цепочкам, если вас это не удручает ни физически, ни морально», — сказал собеседник НСН.
Гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов, в свою очередь, назвал три самые популярные у россиян страны Латинской Америки.
«Говоря о Латинской Америке, то там тройка лидеров очевидна: Перу, Бразилия, Аргентина. Чаще всего люди туда добираются через Стамбул. Конечно же, я бы сейчас не рекомендовал людям лететь на Кубу. Не самое лучшее время. Латинская Америка огромная. Там много, чего интересного есть», — отметил эксперт.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал в пресс-центре НСН, что почти треть российских туристов, столкнувшихся с отменой поездок в страны Ближнего Востока, требуют от туроператоров полного возврата средств.
