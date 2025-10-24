Набиуллина назвала причину отказа от резкого снижения ключевой ставки

Резкое снижение ключевой ставки приведёт к разгону инфляции. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Она пояснила, что при снижении ключевой ставки, например, до 12%, увеличится спрос на кредиты, что «повлечёт всплеск спроса», однако предложение товаров и услуг расти аналогичными темпами не сможет.

«Инфляция очень быстро станет выше 12%... пойдет лавинообразный процесс. Потому что реальная ставка будет отрицательной. И это толкнет и кредит, и спрос ещё выше, цены будут расти ещё быстрее, и так по кругу», – заключила глава регулятора.

Ранее Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 16,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
