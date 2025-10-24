Телеграм: Минус Будапешт, Лувр и купленное у пенсионеров жилье

1

Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште и объявил о введении санкций против «Лукойла» и «Роснефти».

Американист Малек Дудаков отмечает, что с санкциями у Трампа как-то не заладилось:

«Нынешняя санкционная драма Белого дома напоминает недавние события со вторичными пошлинами. На фоне давления со стороны Конгресса, желающего увидеть тарифы в 500% в отношении покупателей российской нефти, Трамп ввел пошлины в 25% против Индии. Но без особого эффекта. Теперь Конгресс пытался объявить эмбарго против российской нефти. Трамп же ввел санкции против Роснефти и Лукойла. Эффект от них проявится на европейском рынке, который лишится еще одного источника энергоносителей. К тому же сейчас утверждается и 19-й пакет санкций, в рамках которого попытаются отказаться от закупок СПГ из России. Правда, не ранее 2027 года. На остальных рынках эффект окажется смазанным. Индия вновь наладит поставки нефти в обход американских санкций – а частные компании могут и вовсе отказаться их соблюдать. Тем более переговорный трек с Нью-Дели у команды Трампа вновь зашел в тупик. Особых подвижек нет».

«Scriptorium» обращает внимание на слова Трампа о намерении просить председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Владимира Путина, чтобы завершить боевые действия на Украине:

«Пекин, безусловно, может форсировать завершение конфликта на постсоветском пространстве, но для этого ему нужны очень веские причины. Трампу предложат цену, которая ему будет непосильной. Китай, если опустить важные подробности, устраивает конфликт в нынешней его фазе. Неприемлемой для Пекина является ядерная риторика, однако она не звучит так явно, как в 2023 году. В остальном Китай все скорее устраивает, и там не видят особого смысла пытаться надавить на Москву в этом вопросе. Тем более, что эти возможности давления – не стоит переоценивать. <…> Долгое время Трамп не хотел разговаривать с Китаем по поводу постсоветского конфликта, но сейчас согласен. Это то, что нужно Пекину, но на этом этапе договоренности – крайне маловероятны. Поэтому, уткнувшись в китайскую стену, Трамп снова обратит свои взоры в сторону Кремля. Хотя тот же Рубио и многие другие советуют Трампу снизить свою вовлеченность в постсоветский конфликт. Прежде всего публичную вовлеченность, но не только публичную, но и фактическую».

«Мейстер» объясняет отмену встречи в Будапеште:

«Трампу нечего предложить России на переговорах, сколь угодно прямых, а наша сторона, как ранее заявляли все имеющие отношение к процессу лица, стоит на прежних позициях. Для перемирия ВСУ должны очистить контролируемые ими части российских регионов. Должна быть создана зона безопасности. Должны быть приняты конкретные, понятные и выполнимые обязательства с четкими сроками по проведению выборов и смене режима. Должны быть приняты обязательства по внеблоковому статусу и сокращению ВСУ. Здесь нет пространства для торговли, эти меры – единственная гарантия невозобновления войны в обозримой перспективе. Но Трамп на них не может согласиться в том числе и в силу неготовности к кризису внутри НАТО, который неизбежен в случае, если США примут российскую позицию. Ну и собственные "ястребы" никуда не делись. Поэтому надо снова давить очередным набором санкций. Отдельно заметим, что учитывая наличие секторальных санкций против российской нефтянки, попадание в санкционный лист уже "Лукойла" и "Роснефти" персонально ничего для них не меняет».

«Ретроград на холме» предлагает свою трактовку:

«Во-первых, в Вашингтоне по-прежнему верят в то, что контакты с США ценны для России сами по себе. То есть отменить встречу, ограничить доступ к телу американского начальника – это серьезный если не удар, то сигнал. В Москве должны крепко задуматься над своим поведением. В то, что эти контакты носят для российского руководства исключительно функциональный характер, там по-прежнему не верят. Придется признать свою неважность. Во-вторых, в Вашингтоне исходят из того, что спешить все равно в общем-то некуда и можно поманеврировать. Цель маневров, очевидно, в том, чтобы сбить максималистские требования Москвы перед саммитом, дабы снова не воспроизводить Анкоридж в чистом виде, а заиметь какой-то прогресс. Телефонный звонок на уровне глав внешнеполитических ведомств и переданная в Вашингтон нота, видимо, американское руководство не удовлетворили. Решили дать "твердый и четкий" сигнал, но без большой эскалации. На фоне санкций из Вашингтона идут спешные сообщения, что ракеты передавать они не собираются, то есть красные линии по-прежнему сохраняются. Характерны и заявления Трампа, что встреча возможна "потом". Проблема в том, что давление, даже ограниченное – все равно давление, а российское руководство, как известно, под давлением уступок не делает. "Разрядка" не завершается по причине того, что пока так и не началась. Пока».

«Мюсли вслух» делают два вывода:

«Первый из них касается того, что Трамп действует в своей логике: отменил встречу, продолжил еще байденовский пакет санкций, но не дал хохлам "топоры". И не факт, что встреча с Путиным не состоится чуть позже, мнение Киева и европейцев при этом президент США слушать не будет. Ну и второй вывод полезно сделать российским "рассерженным патриотам". В очередной раз опровергнуты все сплетни про "договорнячок". Президент Путин вновь не дал Западу украсть победу у России под видом требований наших оппонентов о заморозке линии фронта. Так что отставить панику: пора направить свои усилия на поддержку, а не критику курса президента».

