Телеграм: Минус Будапешт, Лувр и купленное у пенсионеров жилье
В Будапеште отменилась встреча Путина и Трампа, в Газе отменилось перемирие, а Лувр пережил кражу.
Отмена встречи в Будапеште и новые санкции
Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште и объявил о введении санкций против «Лукойла» и «Роснефти».
Американист Малек Дудаков отмечает, что с санкциями у Трампа как-то не заладилось:
«Нынешняя санкционная драма Белого дома напоминает недавние события со вторичными пошлинами. На фоне давления со стороны Конгресса, желающего увидеть тарифы в 500% в отношении покупателей российской нефти, Трамп ввел пошлины в 25% против Индии. Но без особого эффекта. Теперь Конгресс пытался объявить эмбарго против российской нефти. Трамп же ввел санкции против Роснефти и Лукойла. Эффект от них проявится на европейском рынке, который лишится еще одного источника энергоносителей. К тому же сейчас утверждается и 19-й пакет санкций, в рамках которого попытаются отказаться от закупок СПГ из России. Правда, не ранее 2027 года. На остальных рынках эффект окажется смазанным. Индия вновь наладит поставки нефти в обход американских санкций – а частные компании могут и вовсе отказаться их соблюдать. Тем более переговорный трек с Нью-Дели у команды Трампа вновь зашел в тупик. Особых подвижек нет».
«Scriptorium» обращает внимание на слова Трампа о намерении просить председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Владимира Путина, чтобы завершить боевые действия на Украине:
«Пекин, безусловно, может форсировать завершение конфликта на постсоветском пространстве, но для этого ему нужны очень веские причины. Трампу предложат цену, которая ему будет непосильной. Китай, если опустить важные подробности, устраивает конфликт в нынешней его фазе. Неприемлемой для Пекина является ядерная риторика, однако она не звучит так явно, как в 2023 году. В остальном Китай все скорее устраивает, и там не видят особого смысла пытаться надавить на Москву в этом вопросе. Тем более, что эти возможности давления – не стоит переоценивать. <…> Долгое время Трамп не хотел разговаривать с Китаем по поводу постсоветского конфликта, но сейчас согласен. Это то, что нужно Пекину, но на этом этапе договоренности – крайне маловероятны. Поэтому, уткнувшись в китайскую стену, Трамп снова обратит свои взоры в сторону Кремля. Хотя тот же Рубио и многие другие советуют Трампу снизить свою вовлеченность в постсоветский конфликт. Прежде всего публичную вовлеченность, но не только публичную, но и фактическую».
«Мейстер» объясняет отмену встречи в Будапеште:
«Трампу нечего предложить России на переговорах, сколь угодно прямых, а наша сторона, как ранее заявляли все имеющие отношение к процессу лица, стоит на прежних позициях. Для перемирия ВСУ должны очистить контролируемые ими части российских регионов. Должна быть создана зона безопасности. Должны быть приняты конкретные, понятные и выполнимые обязательства с четкими сроками по проведению выборов и смене режима. Должны быть приняты обязательства по внеблоковому статусу и сокращению ВСУ. Здесь нет пространства для торговли, эти меры – единственная гарантия невозобновления войны в обозримой перспективе. Но Трамп на них не может согласиться в том числе и в силу неготовности к кризису внутри НАТО, который неизбежен в случае, если США примут российскую позицию. Ну и собственные "ястребы" никуда не делись. Поэтому надо снова давить очередным набором санкций. Отдельно заметим, что учитывая наличие секторальных санкций против российской нефтянки, попадание в санкционный лист уже "Лукойла" и "Роснефти" персонально ничего для них не меняет».
«Ретроград на холме» предлагает свою трактовку:
«Во-первых, в Вашингтоне по-прежнему верят в то, что контакты с США ценны для России сами по себе. То есть отменить встречу, ограничить доступ к телу американского начальника – это серьезный если не удар, то сигнал. В Москве должны крепко задуматься над своим поведением. В то, что эти контакты носят для российского руководства исключительно функциональный характер, там по-прежнему не верят. Придется признать свою неважность. Во-вторых, в Вашингтоне исходят из того, что спешить все равно в общем-то некуда и можно поманеврировать. Цель маневров, очевидно, в том, чтобы сбить максималистские требования Москвы перед саммитом, дабы снова не воспроизводить Анкоридж в чистом виде, а заиметь какой-то прогресс. Телефонный звонок на уровне глав внешнеполитических ведомств и переданная в Вашингтон нота, видимо, американское руководство не удовлетворили. Решили дать "твердый и четкий" сигнал, но без большой эскалации. На фоне санкций из Вашингтона идут спешные сообщения, что ракеты передавать они не собираются, то есть красные линии по-прежнему сохраняются. Характерны и заявления Трампа, что встреча возможна "потом". Проблема в том, что давление, даже ограниченное – все равно давление, а российское руководство, как известно, под давлением уступок не делает. "Разрядка" не завершается по причине того, что пока так и не началась. Пока».
«Мюсли вслух» делают два вывода:
«Первый из них касается того, что Трамп действует в своей логике: отменил встречу, продолжил еще байденовский пакет санкций, но не дал хохлам "топоры". И не факт, что встреча с Путиным не состоится чуть позже, мнение Киева и европейцев при этом президент США слушать не будет. Ну и второй вывод полезно сделать российским "рассерженным патриотам". В очередной раз опровергнуты все сплетни про "договорнячок". Президент Путин вновь не дал Западу украсть победу у России под видом требований наших оппонентов о заморозке линии фронта. Так что отставить панику: пора направить свои усилия на поддержку, а не критику курса президента».
Пенсионеры возвращают себе проданное ими жилье
Участились случаи, когда пенсионеры через суд возвращают себе проданное жилье, заявляя о мошенничестве или своей недееспособности в момент продажи. Новые владельцы остаются без квартир и денег.
«Банкста» приводит подробности:
«Риелторы порекомендовали россиянам временно не покупать квартиры у пенсионеров. Пожилые забирают через суд квартиры обратно, заявляя, что действовали под влиянием мошенников или были недееспособны. Ранее был случай возврата квартиры спустя 5 лет, а суд, в свою очередь, почти всегда занимает сторону пожилых. Например, семья военного купила квартиру на субсидию от Минобороны, но продавец-пенсионер вскоре заявил, что находился под влиянием мошенников, пишет Baza. Покупатели остались без жилья и денег. После продажи четырехкомнатной квартиры за ₽10,5 млн бывший владелец подал иск об аннулировании сделки – он утверждал, что стал жертвой мошенников, которым отдал полученные деньги. Семья, в свою очередь, подала иск на признание их добросовестными покупателями. В результате спустя год суд принял сторону пенсионера, обязав вернуть ему квартиру. Поводом для такого решения послужила медэкспертиза, по которой продавец в день сделки не отдавал отчета в своих действиях».
«Русская Народная Дружина» ищет справедливость:
«Поступать так с добросовестными покупателями квартир не по совести и не по закону. Люди честно купили квартиры, эти сделки регистрировались государственными органами. Если продавец отдал потом деньги жуликам, то это проблемы продавца, а не новых собственников. Почему страдает покупатель, а не чиновники, регистрирующие и разрешающие продажу квартиры?»
«HELIKON-TEX RUSSIA» делится опытом взаимодействия с пенсионеркой:
«Эта дичь продолжает набирать абсурдный оборот. Кстати, меня пару месяцев назад заскамили на 2к. Бабуська 70 лет+. Бабка занималась тем, что покупала по базам старые симки и через них оформляла дистанционно микрозаймы. На бабуське было зарегано под сотку симок. Бабушка, кстати, уже сидит. Не доверяйте "Пенсиям"!!! Ходят клады зарывают, на бабки скамят, теперь квартиры отжимают».
«АДЕКВАТ Z» называет ситуацию новым социальным бедствием:
«Что правовых рисков на вторичном рынке жилья вообще хватает, ни для кого, наверно, не новость. Только данный риск качественно отличается от остальных: контролю со стороны покупателя он не поддается в принципе, алгоритма, позволяющего его гарантированно вскрыть, не существует. Продавец, действуя в рамках заготовленной ему легенды, может до последнего с пеной у рта отрицать, что действует по чужому целеуказанию, и от того, что сразу после регистрации сделки он пойдет ее ломать, встретив у суда полное понимание, это никак не гарантирует. Масштаб бедствия в моменте: по моим ощущениям, по стране счет идет уже на сотни потерянных покупателями квартир. Масштаб бедствия потенциальный: уголовных дел по мошенничеству с недвижимостью многие тысячи в год, и в пределах исковой давности они формируют еще и навес прошлых лет. Что рискуем получить при сохранении и тем более росте тенденции: непредсказуемые последствия и для вторичного рынка в целом, и для доверия людей к государству тоже в целом, причем не только у непосредственно пострадавших».
«Сделано в России»
Во вторник в национальном центре «Россия» состоялся международный экспортный форум «Сделано в России».
«Темник» комментирует заявление премьер-министра Михаила Мишустина о том, что усиление внешнеэкономической активности России в последние годы связано с переориентацией на перспективные рынки ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС:
«Поставки в этих направлениях практически удвоились за последние четыре года, превысив 85% в общем объеме экспорта. Это стало результатом комплексных мер правительства, которое стимулировало повышение качества экспортной продукции, одновременно поддерживая ее продвижение на внешние рынки. Важно, что Россия во многом избавилась от репутации поставщика исключительно сырья. Рост экспортных доходов происходит за счет спроса на наукоемкую продукцию, инновационные решения, товары с высоким уровнем добавленной стоимости. В частности, отечественные машиностроители поставляют за рубеж сложные технические изделия на 2 трлн руб. ежегодно, специализируясь на электроэнергетике, транспорте, оборудовании для добычи и транспортировке нефти и газа. Решить ключевую, по словам главы правительства, задачу – за шесть лет увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 66% к уровню 2023 года, призваны механизмы продвижения и информационного обеспечения экспорта. В частности, речь идет о национальном бренде "Сделано в России", призванном укрепить узнаваемость нашей страны как символа качества и надежности отечественной продукции».
«Новый проспект | Бизнес и политика» фокусирует внимание на продвижении национального бренда:
«На программу по продвижению российских брендов и товаров "Сделано в России" планируется выделить 3,7 млрд рублей в ближайшие три года. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. В рамках национального бренда за шесть лет было поддержано более 5 тысяч российских компаний, которые заключили контракты на сумму свыше 120 млрд рублей. <…> По словам министра, программа хорошо себя зарекомендовала, бренд "Сделано в России" ставится на действительно качественные продукты, которые соответствуют как российским, так и международным стандартам. Он также должен стать хорошо узнаваемым и ассоциироваться с высоким качеством у зарубежных покупателей».
«ОверНовости» рассуждают о перспективах отечественного автомобильного бренда:
«"АвтоВАЗ" заявил о готовности запустить за рубежом до семи сборочных площадок. Как мы все знаем из начальных курсов экономики, массовый продукт, а автомобили B- и C-классов все-таки являются массовыми продуктами, может быть доступным только при больших объемах производства, когда все процессы отлажены, поставлены на поток и лишены экономических издержек. Не хуже нас это понимают и в "АвтоВАЗе", но текущих производственных мощностей предприятия не хватает для покрытия даже внутренних российских потребностей, не говоря уже о конкуренции с другими автобрендами на зарубежных рынках. Решить проблему позволило бы создание нескольких новых сборочных площадок. И глава тольяттинского автогиганта Максим Соколов в рамках экспортного форума "Сделано в России" отметил, что "АвтоВАЗ" планирует в перспективе трех лет запустить за рубежом до семи производств по сборке автомобилей марки Lada. Речь идет о трех площадках в странах СНГ, двух в странах Африки и еще двух в государствах Ближнего Востока».
«Доктор Z прописал» рассказывает о росте экспортной выручки:
«Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что доля расчетов за экспорт из России в рублях и валютах дружественных стран достигла 85,7%. В азиатском регионе расчеты в рублях и дружественных валютах составляют 87,4%, в африканских странах – 85,9%. Доля расчетов непосредственно в рублях достигла 56,3%, обновив рекордные значения июня (55,6%). Еще несколько лет назад ситуация выглядела иначе. До 2022 года более 80% внешнеторговых операций России приходилось на доллар и евро. По данным Банка России, в 2021 году доля этих валют составляла около 84,6%. После начала масштабной перестройки внешней торговли и перехода на расчеты с дружественными странами она снизилась: в 2022 году – до 63,6%, а в последующие годы рубль и альтернативные валюты постепенно вытеснили доллар и евро из экспортных расчетов. Рост доли расчетов в национальных валютах отражает структурные изменения в торговле и усиление связей с партнерами из Азии, Африки и стран ЕАЭС. И эта тенденция указывает на формирование новой финансовой архитектуры, где ключевую роль играет рубль и валюты дружественных стран».
Политолог Александр Асафов пишет о работе комиссий на форуме:
«На международном экспортном форуме "Сделано в России" было проведено совместное заседание комиссий Госсовета РФ по направлениям "Промышленность" и "Международная кооперация и экспорт", которое провели председатели комиссий – губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. <…> Удешевление транспортной составляющей делает российскую продукцию более конкурентоспособной за счет снижения конечной цены и помогает ей надежно закрепиться на новых рынках. Для Архангельской области как арктического и портового региона это имеет прямое значение, так как открывает дополнительные возможности для предприятий лесопереработки, ЦБП и судостроения в компенсации высоких логистических издержек. На заседании также обсуждалось развитие отечественных маркетплейсов в связке с программой "Сделано в России", позволяющее тысячам малых и средних предприятий (которые составляют 77% участников программы) получить доступ к международным рынкам с минимальными издержками. Уже сегодня российские площадки работают в ряде стран ЕАЭС и СНГ, что создает прочную основу для дальнейшего развития».
Ограбление Лувра
В воскресенье утром в Париже неизвестные ограбили Лувр. По словам главы МВД Лорана Нуньеса, преступникам понадобилось всего семь минут, чтобы похитить украшения и скрыться.
«FRONTовые Zаметки» комментируют слова Нуньеса о том, что грабители могут быть иностранцами:
«Все смеются над словами главы МВД Франции в расследовании ограбления века: "Лувр ограбили или французы, или не французы". А зря. Ведь в этих словах звучит тревога! Мало ли, а вдруг грабителями окажутся украинцы, да еще и залягут на дно в Польше? В таком случае, как говорится, плакали французские сокровища, и вместо наказания преступники могут получить польские высокие награды. Стоит им лишь объявить, что музейные экспонаты были похищены с целью передать вырученные деньги Зеленскому – на закупку "томагавков", например. Главное, чтобы дело попало к судье Любовскому. Он расскажет и про Аристотеля с Цицероном, и про справедливую войну, лишь бы не выдавать преступников Франции, как недавно отмазал украинского террориста по делу подрыва Северных потоков от экстрадиции в Германию. И вообще весь криминальный сброд после совершения любых преступлений может смело переезжать в Польшу. Тут главное – выучить всего лишь два слова "Слава Украине!", и отвертеться можно от чего угодно».
«Где тебя носит, Клэр?» делится воспоминанием:
«Маленькая история по случаю ограбления Лувра. Мы в Париже за несколько дней до открытия Олимпиады. Большинство мостов перекрыты. Мы живем в Латинском квартале и движемся к Пале-Роялю, то есть нам как раз через мост. Полицейские: Проход закрыт. Я: Мы в Лувр. Вот билет (показываю какой-то ковидный QR-код в телефоне). Полицейские: Тогда проходите. Не удивлюсь, если грабители в Лувре тоже показали какой-то QR-код. Например, талончик ко врачу».
«ProArt» размышляет о будущем похищенного:
«Мы не знаем, это было заказное ограбление или ситуативное. Основная версия большинства экспертов – заказ. На это косвенно указывает то, что огроменный алмаз "Регент" весом в 140,5 карат не взяли. Предполагают, что конкретные украшения заказал некий коллекционер. Возможно. Обычно дела обстоят так. С другой стороны. Даже если не заказ, а грабили ситуативно. При таком раскладе я бы "Регент" тоже не брала. За него и схватят. Он всплывет, зафонит и укажет на след первым. А вот черный рынок коллекционеров и перекупов от таких украшений не откажется, есть кому предложить. В очередь встанут. Более того, даже если предложить некому (мухаха, демонически засмеялись в Китае и в области Саудовской Аравии), то дело в том, что. Что кража драгоценностей это вам не Караваджо выносить. Прикормленный ювелир на проценте разберет вам все ожерелья на золото, изумруды и бриллианты в лучшем виде. И в этот момент все. Золото и камни следов не оставляют. С этого момента они снова просто изумруды и золото. Без паспорта и прописки. И растворяются в том же Антверпене на глазах у изумленной публики. Камни и камни. Цены не малой».
«Старый Антиквар» убежден, что драгоценности не найдут:
«Браво французской полиции (огромному подразделению, круглосуточно охраняющему Лувр), БРАВО европейской толерантности. <…> Что дальше? А дальше в одно прекрасное утро не окажется на месте Эйфелевой башни, которая исчезнет бесследно в неизвестном направлении. Зато останутся афрофранцузы, продающие сувениры-башенки на том месте, где она стояла. Не изменять же традициям. Найдут ли грабителей? 200% НЕТ. Конечно же, в скором времени нам покажут театрализованное представление, в котором как бы грабители будут отвечать на вопросы журналистов заученными фразами, но и украшения представят, якобы нашли... благо при современных технологиях подделки можно сделать за один день».
«Всевидящее око» указывает на тенденцию:
«"Пятая республика" окончательно пошла вразнос. Через несколько часов после взбудоражившего всю мировую общественность ограбления Лувра, в процессе которого Франция утратила исторические наполеоновские ценности, по сообщению France Info, произошло ограбление "Дома просвещения Дени Дидро". Неизвестные похитили уникальную коллекцию золотых и серебряных монет XVIII–XIX вв. Нет, у нас в "благословенные" девяностые годы тоже хватало непоняток с внезапно исчезнувшими драгоценными экспонатами. Но даже в дикую эпоху бандитского гуляй-поля в России не припоминается такого, чтобы люди с улицы проникали в общероссийские музеи вроде Эрмитажа, Алмазного фонда или Оружейной Палаты, чтобы похитить какую-нибудь драгоценность наподобие бриллиантовой короны императрицы или картины да Винчи. Похоже, дела у "наполеончика" Макрона совсем плохи. Пусть даже он и претендует на лидерство в Европе, но череда фейлов, обрушивающихся на Францию из-за лютой экономии, вроде пожара в соборе Парижской богоматери, кривого открытия Олимпиады, засилья в Париже постельных клопов или серии ограблений музеев мирового значения, наглядно демонстрируют, что в калашный ряд Франции пока еще рано. А может быть, уже поздно».
Срыв перемирия в Газе
В воскресенье военнослужащие Армии обороны Израиля подверглись нападению в секторе Газа, после чего Израиль на несколько часов возобновил боевые действия. Это случилось через девять дней после объявления о прекращении огня. Во вторник в Израиль прибыл вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Мышь в овощном» задается вопросом о мотивах ХАМАС:
«ХАМАС с впечатляющим упорством продолжает демонстрировать откровенно суицидальное поведение. Зачем это данной организации? Впрочем, то же самое можно спросить и про атаку 7.10.2023 г. Однако как будто общественность вполне устраивает версия "они делают так просто потому, что они плохие". А коли так – то разбираться с реальными причинами происходящего вряд ли кто-то станет всерьез».
«Абзац. Мнения» публикует мнение публициста Игоря Пшеничникова:
«Пузырь "мирного урегулирования" в Газе, который президент Трамп и его израильские союзники так усиленно надували в течение этой осени, громко лопнул. Причем еще громче, чем то шоу, которое президент США устроил в Египте вокруг недавнего подписания придуманного им же "мирного соглашения по Газе" между Израилем и ХАМАС. В день подписания этого документа в египетском Шарм-эш-Шейхе все серьезные аналитики готовы были биться об заклад, что мир между Израилем и палестинцами не продлится и нескольких дней. Впрочем, оппонентов этого тезиса было немного. Если не считать тех 20 лидеров стран Западной Европы и Ближнего Востока, которые прибыли в Египет для создания дружного хора лизоблюдов, которые лицемерно воспевали… нет, не мир на Ближнем Востоке, а президента Трампа как "выдающегося миротворца". Никто не сомневался, что "мирное соглашение по Газе", на котором поставили подписи Трамп и ряд глав государств-посредников, является фикцией хотя бы только потому, что в Шарм-эш-Шейх не приехали представители ни Израиля, ни ХАМАС. Это само по себе выглядело абсурдом».
«Разворот на Восток» комментирует публикации американских СМИ об опасениях Белого дома относительно того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сорвет план Трампа по Газе:
«Неадекватность израильских подходов ставит под удар отношения США с регионом. А снова разрушив инициативу Трампа, Нетаньяху только подтвердит вчерашние слова Хаменеи о том, что Трамп "балабол". Правительство Израиля остановит только реальная угроза санкций. А такой механизм принуждения к миру американская администрация по отношения к Израилю не рассматривает. Так что нечего на зеркало пенять, коль рожа крива».
«Россия в глобальной политике» обращает внимание на публикацию израильского издания о перспективах объединения Израиля и Палестины:
«Нечто довольно странное, конечно, но появляются в Израиле рассуждения о решении палестинской проблемы в составе одного государства. По крайней мере, вот такие задумчивые публикации есть. Эта идея представлена с самого правого и самого левого края, естественно, с противоположной мотивацией».
Писатель Павел Дартс комментирует заявление министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира о том, что теперь, после возвращения своих заложников, стране нужно возобновить военные действия и «открыть ворота ада над Газой»:
«Не стоит им забывать и то, что они в обмен на два десятка своих заложников выпустили больше двухсот бармалеев, которые у них были осуждены НА ПОЖИЗНЕННОЕ, – то есть более двухсот отмороженных. Которые только и умеют что воевать и убивать. Так что кто кому "врата ада откроет" еще большой вопрос... Вообще, что "ничего не окончено", и так сразу было понятно: ХАМАС оружие не сложит, потому что иначе их всех тут же и перебьют... <…> "Закончиться" все там может только одним финалом: кто-то кого-то вырежет. Под корень и окончательно. Пока что ни у тех, ни у этих это не получается... Ну, будут дальше пробовать...»
