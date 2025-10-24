В Госдуме призвали наказывать за вовлечение детей в азартные игры

В беседе с «Газетой.Ru» она напомнила об инциденте в Марий Эл, где семейная пара сняла постановочное видео, в котором их годовалому ребёнку якобы бьют татуировку с названием нелегального казино.

По словам депутата, это происшествие лишний раз доказывает опасность пропаганды азартных игр.

«Наш законопроект вводит уголовную ответственность... За такие действия может грозить до пяти лет тюрьмы, а за обычную рекламу казино — штрафы до 300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы», — заключил Лантратова.

Ранее «Известия» выяснили, что российские стримеры и блогеры зарабатывают до 30 млрд рублей в год на рекламе нелегальных казино.

