«Мне стало плохо!»: Лукашенко пожаловался на ситуацию в Витебской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему стало плохо из-за ситуации в Витебской области. Как пишет RT, об этом он заявил во время визита в Витебск.
По его словам, в отчёте об экономической ситуации в регионе он увидел «ужасную безответственность снизу доверху».
«Мужики, или вы начинаете работать, или мы с вами будем строить по-другому отношения... Всё, дурница закончена» - сказал белорусский лидер.,
Ранее Лукашенко заявил, что сельские территории нужно сохранять, иначе государства не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
