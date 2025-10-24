«Мне стало плохо!»: Лукашенко пожаловался на ситуацию в Витебской области

По его словам, в отчёте об экономической ситуации в регионе он увидел «ужасную безответственность снизу доверху».

«Мужики, или вы начинаете работать, или мы с вами будем строить по-другому отношения... Всё, дурница закончена» - сказал белорусский лидер.,

Ранее Лукашенко заявил, что сельские территории нужно сохранять, иначе государства не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

