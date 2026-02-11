Итальянский тенор Аль Бано выступит в трех городах России

Легендарный итальянский певец Аль Бано, широко известный благодаря дуэту с Раминой Пауэр, отправляется в концертный тур по России.

Артист выступит трижды: 18 апреля в московском концертном зале «Москва», 21 апреля — в новосибирской ЛДС «Сибирь», а 23 апреля — на владивостокской «Фетисов Арене».

Итальянец исполнит свои самые трогательные баллады и пылкие песни о любви, накопленные в репертуаре за более чем полувековую карьеру, включая всемирно известный хит «Felicità», что в переводе с итальянского означает «Счастье».

Накануне турне Аль Бано откровенно признался, что сильно скучал по России. Свою привязанность к стране он назвал «священной и неприкосновенной» и сообщил, что счастлив вновь встретиться с российскими друзьями и поклонниками.

«Я безмерно люблю русский народ такой же любовью, как та, что русский народ подарил мне. Когда приехал сюда, любовь, которую русский народ подарил, растрогала меня, это было поразительно. И естественно, на любовь я всегда отвечаю любовью», — поделился певец.

ФОТО: DPA/TASS
ТЕГИ:КонцертМузыкаМузыканты

