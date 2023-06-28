Бутман: Джаз способен воодушевить российских военнослужащих

«Любая музыка может настроить людей на подвиг. Любая музыка передает эмоцию, она человека поднимает, одухотворяет», — подчеркнул Бутман.

Саксофонист отметил, что джаз может отразить веселое, грустное, трагичное, лиричное, комичное настроение. Как указал Бутман, во всех проявлениях жизни, даже во время боевых действий, так же есть разные переживания.

«Джазовая музыка, как и любая другая музыка, передает все», — поделился музыкант.

Летом прошлого года Игорь Бутман со своим оркестром посетил зону специальной военной операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

