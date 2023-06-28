Бутман: Джаз способен воодушевить российских военнослужащих
Саксофонист, народный артист России Игорь Бутман считает, что джаз способен воодушевить российских военных. Об этом музыкант заявил на закрытии Moscow Jazz Festival 2023, передает «Пятый канал».
«Любая музыка может настроить людей на подвиг. Любая музыка передает эмоцию, она человека поднимает, одухотворяет», — подчеркнул Бутман.
Саксофонист отметил, что джаз может отразить веселое, грустное, трагичное, лиричное, комичное настроение. Как указал Бутман, во всех проявлениях жизни, даже во время боевых действий, так же есть разные переживания.
«Джазовая музыка, как и любая другая музыка, передает все», — поделился музыкант.
Летом прошлого года Игорь Бутман со своим оркестром посетил зону специальной военной операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО отразила ракетную атаку на Мелитополь
- Бутман: Джаз способен воодушевить российских военнослужащих
- СМИ: Генерал МВД Травников разбился на квадроцикле в Ленобласти
- Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
- Пропавшего в тайге в Приамурье мальчика нашли живым
- Глава Минобороны Украины: Главные события наступления ВСУ впереди
- В Госдуму внесли законопроект о штрафах для кредитных организаций за спам-звонки
- Байден заявил, что у Китая «колоссальные проблемы»
- В Якутске пассажир выпал из автобуса вместе с окном
- Зампред Центробанка допустил повышение ключевой ставки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru