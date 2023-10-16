Радио JAZZ 89.1 FM назовет главные джазовые имена страны

Обладателей музыкальной премии Радио JAZZ 89.1 FM «Все цвета джаза» определит вся страна. Самые достойные представители джазовой индустрии 2023 года будут названы по итогам народного голосования, которое стартовало 16 октября в 7-ми номинациях: «Восходящая звезда», «Мероприятие года», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года» и «За вклад в развитие джазовой культуры в России».

28 ноября в зале Omega Rooftop состоится грандиозное событие в мире джазовой музыки. На крыше Универмага «Цветной» Радио JAZZ 89.1 FM соберет топовых звёзд эстрады и вручит награды главным джазовым именам страны. Гостей вечера ожидают изысканные напитки и угощения, потрясающая атмосфера с видом на ночную Москву и ошеломительный показ модного российского дизайнера, имя которого пока держится в секрете. А также живые выступления: невероятного ансамбля в стиле этно-авангард Spokan Girls, известного на всю Россию Фонограф-Комбо-Бэнд Сергея Жилина, вводящего в джазовый транс Сергея Головни & ASET, модного джаз-бэнда Real Jam, создателя бесчисленного количества фонограмм для звёзд российской эстрады, автора музыки к более чем полусотне отечественных блокбастеров и поющего «как Френк Синатра» Дмитрия Носкова, чувственного и, одновременно, острого вокала Анастасии Лютовой, в составе Лютого бэнда,

Ведущими вечера станут: Константин Маласаев - резидент Comedy Сlub, участник группы "USB" и Мариам Мерабова - певица, композитор, актриса, теле- и радиоведущая.

«Мы очень рады, что возвращаемся в офлайн формат! Премия «Все Цвета Джаза» единственная в своем роде, где награждаются лучшие из лучших в российском джазе, которому, кстати, исполнился уже 101 год! И не мало важно, что каждый может принять участие в голосовании и стать причастным к выбору лучших из лучших», - подчеркнул Дмитрий Кротков музыкальный редактор Радио JAZZ 89.1 FM

Впервые награждение состоялось в 2014 году. С момента основания премии «Все цвета джаза» на сцене Радио JAZZ 89.1 FM выступили более 90 исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей, такие как: Леонид Агутин, один из первых биг-бендов, зародившийся в эпоху свинга, государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, художественным руководителем которого является Борис Фрумкин, саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман, народная артистка РФ, несравненная Лариса Долина, российский пианист, народный артист РФ Сергей Жилин, заслуженные артисты России Валерий Сюткин и Сергей Мазаев, яркий музыкальный коллектив А’СТУДИО, певец Александр Панайотов, потрясающий Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова, резиденты и лауреаты крупнейших фестивалей страны Guru Groove Foundation, главный кавер бэнд страны группа «Фрукты», выдающийся трубач Вадим Эйленкриг, этнические ритмы от группы SHOO, Евгений Пономарёв, электросвинг от Club des Belugas, манящий и притягательный коллектив MANKAGROOVE, расслабленный звук Triangle Sun, электрический заряд от GAYANA и безусловно на этом список не заканчивается.

