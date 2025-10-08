В России направят более 3 трлн рублей на субсидирование ипотеки

Свыше 3 трлн рублей направят на субсидирование ипотеки в России в 2026-2028 годы. Об этом заявил в Госдуме глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Как отметил министр, проект закона о бюджете на следующие три года предусматривает 4,1 трлн рублей на национальный проект «Инфраструктура для жизни», мероприятия по поддержке ипотечного кредитования нацпроекта «Семья», проект содействию регионов и обеспечение граждан жильем.

«Наибольший объем запланирован на субсидирование ипотеки в трехлетке - 3,1 трлн рублей», - указал Файзуллин.

Глава Минстроя заявил, что на проект «Инфраструктура для жизни» направят 701 млрд рублей. На обеспечение жильем разных категорий россиян планируют потратить 105,3 млрд рублей.

Ранее правительство России дополнительно выделило 100,4 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам, пишет «Свободная пресса».

