Набиуллина: «Банковское рабство» почти отошло в прошлое
«Банковское рабство» в России, когда работодатели навязывают сотрудникам определенный зарплатный банк, почти ушло в прошлое. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис-2025».
Как отметила глава ЦБ, технологии провоцируют рост конкуренции, россиянам стало проще выбирать и менять финансовую организацию, если где-то предоставляют лучшие сервисы и продукты.
«И то "банковское рабство", о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое», - подчеркнула Набиуллина.
Ранее председатель Банка России заявила, что в стране нет никакого «навеса депозитов», пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов назвал основные направления наступления ВС РФ в Запорожской области
- Набиуллина: «Банковское рабство» почти отошло в прошлое
- В России направят более 3 трлн рублей на субсидирование ипотеки
- Опасность карт Visa и Mastercard с «просроченными» чипами опровергли
- Силовики задержали агента Киева, подорвавшего машину военного в Наро-Фоминске
- Шадаев пошутил, что «Госуслуги» не должны стать «всепоглощающей черной дырой»
- «Вдолгую не пойдет»: Что помешает мюзиклу Басты собрать рекордные миллиарды
- СМИ: США требуют от Турции прекратить поставки энергоресурсов из России
- «Побегут из органов!»: Отмена стажировки в МВД испугает новичков
- МВД приняло 2875 решений о прекращении приобретенного российского гражданства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru