Набиуллина: «Банковское рабство» почти отошло в прошлое

«Банковское рабство» в России, когда работодатели навязывают сотрудникам определенный зарплатный банк, почти ушло в прошлое. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис-2025».

Как отметила глава ЦБ, технологии провоцируют рост конкуренции, россиянам стало проще выбирать и менять финансовую организацию, если где-то предоставляют лучшие сервисы и продукты.

«И то "банковское рабство", о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое», - подчеркнула Набиуллина.

Ранее председатель Банка России заявила, что в стране нет никакого «навеса депозитов», пишет «Свободная пресса».

