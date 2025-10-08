Рябков: Импульс украинскому урегулированию после встречи на Аляске исчерпан

Импульс украинскому урегулированию, появившийся после российско-американского саммита на Аляске, исчерпан. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

В августе президент России Владимир Путин провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Кремле заявляли, что на Аляске Москва и Вашингтон достигли понимания по многим вопросам.

«Приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и... сторонников войны до последнего украинца, среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан», — подчеркнул Рябков.

Ранее замглавы МИД рассказал, что Россия и США ведут диалог по разным линиям.

