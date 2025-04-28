Автор хита «Сигма Бой» готовит неожиданный фит ко Дню защиты детей

Песня «Сигма Бой» ранее стала хитом в Польше. По данным местного издания, трек популярен не только у детей, но и у их родителей. Чертищев отметил, что в День защиты детей на одной сцене выступят трое самых популярных у детей артистов.

«У нас уже очень плотно расписано лето. На 1 июня у нас есть несколько замечательных новостей. Так, ко Дню защиты детей выйдет самый неожиданный фит. Такого точно никто не ожидает, эта песня абсолютно точно не оставит равнодушными и детей, и их родителей. Кроме того, у нас очень интересное мероприятие запланировано на само 1 июня. В нем примут участие трое самых востребованных детских артистов: Милана Хаматова, Betsy и Милана Стар. Такой лайнап впервые соберется на одной сцене», - сказал собеседник НСН.

Ранее рок-музыкант Найк Борзов заявил НСН, что мировой успех песни «Сигма Бой» подтвердил, что серьезные западные музыканты хотят коллабораций с российскими артистами, несмотря на их «отмену».

