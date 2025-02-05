«Его знают все!»: Исполнительница хита «Сигма Бой» готовит дуэт с известным артистом
Автор музыки к песне «Сигма Бой» Михаил Чертищев рассказал НСН, что в ближайшее время его дочь представит совместную работу с российским артистом, который тоже смог завоевать успех на международной арене.
Крупные мировые лейблы готовы предоставлять артистам свободу, если уверены в их способности создавать мировые хиты, допустил в интервью с НСН музыкальный продюсер, композитор, автор музыки к песне «Сигма Бой» Михаил Чертищев. Он также является отцом одной из исполнительниц композиции Betsy (Светлана Чертищева).
Ранее в интервью «Известиям» Чертищев сообщил, что на данный момент решается вопрос о том, с какой звукозаписывающей компанией им предстоит заключит контракт. Среди вариантов — Universal, Warner и Sony. По словам композитора, соглашение с лейблом будет предусматривать для артистки полную творческую свободу.
«В продвижении в иностранных чартах ничего особенного нет. Если трек талантливый и вирусный, он будет двигаться на органике так же, как у нас в России. Думаю, плюсом к этому идет наличие самобытности звучание композиции. Мы давно находимся на лейбле Rhymes Music, который представлен не только в России, но и на международной арене. Также рассматриваем предложения о сотрудничестве с большими мировыми менеджерами. У нас в контракте 100% будет прописан пункт, по которому все творческие моменты мы оставляем за собой. Не будет никакой корректировки сверху. Любой большой лейбл дает творческую свободу, если видит, что артист умеет делать материал, который нравится не только ему, но и большой аудитории», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, только время покажет, удастся ли новому треку повторить успех композиции «Сигма Бой».
«Это непростая задача, будем стремится. Однако, когда мы записали «Симпл димпл», у меня тоже было ощущение, что этот успех повторить будет нелегко, трек тоже распространился на весь мир. Как показала практика, все возможно, «Сигма Бой» сильнее. У нас будет один интересный совместный трек с артистом, которого знают все в России, кроме того, он тоже делал большие успехи на международной арене. Однако пока рано говорить, кто это. Помимо прочего, на лейбле, с которым у нас будет подписан контракт, есть артисты, которые нам предлагают какие-то условия по трекам. Когда артист выходит на определенный уровень, показывает цифры, он становится интересен другим артистам», - рассказал он.
Песня российских блогеров-подростков 11-летней Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летней Анны-Марии Янковской «Сигма Бой» заняла седьмое место в категории «танцевальные хиты» мирового хит-парада Billboard.
Как пояснил «Радиоточке НСН» журналист и музыкальный критик Денис Ступников, в песне изначально есть провокация, поскольку героиня этой песни - маленькая девочка, которая уже знает себе цену. По его словам, именно недетская амбициозность в сочетании с детским обликом исполнительниц помогли привлечь внимание к треку.
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