«Его знают все!»: Исполнительница хита «Сигма Бой» готовит дуэт с известным артистом

Ранее в интервью «Известиям» Чертищев сообщил, что на данный момент решается вопрос о том, с какой звукозаписывающей компанией им предстоит заключит контракт. Среди вариантов — Universal, Warner и Sony. По словам композитора, соглашение с лейблом будет предусматривать для артистки полную творческую свободу.

«В продвижении в иностранных чартах ничего особенного нет. Если трек талантливый и вирусный, он будет двигаться на органике так же, как у нас в России. Думаю, плюсом к этому идет наличие самобытности звучание композиции. Мы давно находимся на лейбле Rhymes Music, который представлен не только в России, но и на международной арене. Также рассматриваем предложения о сотрудничестве с большими мировыми менеджерами. У нас в контракте 100% будет прописан пункт, по которому все творческие моменты мы оставляем за собой. Не будет никакой корректировки сверху. Любой большой лейбл дает творческую свободу, если видит, что артист умеет делать материал, который нравится не только ему, но и большой аудитории», - пояснил он.