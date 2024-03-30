После концерта «Пикника» собрано около 15 миллионов рублей в поддержку пострадавших в «Крокусе»
После концерта группы «Пикник» на благотворительной акции «Вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле»» организаторы собрали более 15 миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале благотворительного фонда «Гольфстрим».
«В эти дни люди со всех уголков мира выражали свою поддержку и солидарность тем, кто пострадал и потерял своих близких», – отметили в фонде.
Участниками акции стали 32677 человек, они пожертвовали 15 608 272 рубля, говорится в сообщении.
Выступление группы «Пикник» из Санкт-Петербурга транслировала телекомпания РЕН ТВ. Участники группы «Пикник» и симфонический оркестр «Таврический» представили программу в Большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский».
Собранные средства организаторы акции направят на адресную и долгосрочную поддержку пострадавших и семей погибших, говорится в Telegram-канале.
22 марта в подмосковном Красногорске группа террористов напала на посетителей концерта группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл». После расстрела безоружных людей террористы подожгли здание, в результате чего многие люди погибли, задохнувшись от дыма. Количество погибших превысило 140 человек, число пострадавших выросло до 382 человек, есть пропавшие без вести. На следующий день четверых подозреваемых задержали на территории Брянской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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