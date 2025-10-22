Интерес к творчеству Розенбаума из-за мюзикла «Вальс-бостон» вырос на 55%
Интерес к творчеству народного артиста России, певца Александра Розенбаума вырос на 55% в сентябре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем после премьеры мюзикла «Вальс-бостон». Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Музыка».
Отмечается, что рост прослушиваний начался в день премьеры мюзикла, тогда прирост составил 16%. Сильнее всего (на 79%) количество прослушиваний выросло 12 сентября, когда вышел сингл «Вальс-бостон» от певца NILETTO. Всего число прослушиваний композиций в сентябре выросло на 38%.
Чаще всего Розенбаума в «Яндекс Музыке» слушают мужчины в возрасте 25-34 лет. Зрители этой возрастной категории чаще других посещали и мюзикл «Вальс-бостон», который посмотрели свыше 30 тысяч человек в премьерный месяц.
Ранее Розенбаум в интервью спецкору НСН указал на принципиальные различия своих концертов и мюзикла по его песням.
