«Инфляция для всех»: Бутман объяснил новые отчисления бизнеса за музыку запросом авторов
Президент авторского совета РАО Игорь Бутман заявил НСН, что авторы не всегда получают доход за использование их музыки в ресторанах и кафе.
Увеличение отчислений с бизнеса за использование фоновой музыки в общественных местах было ответом на запросы авторов в РАО, заявил НСН народный артист России, президент авторского совета РАО Игорь Бутман.
Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) впервые с марта 2019 года обновили ставки отчислений с бизнеса за использование фоновой музыки в общественных местах, сообщил РБК. Кроме того, теперь упрощены категории объектов, с которых ведутся отчисления: расчеты выплат для ресторанов, кафе и баров зависят преимущественно от их площади, а не только от типа заведения. Бутман допустил, что новые условия могут распространиться и на другие заведения.
«Я думаю, что для фитнес-центров и других заведений тоже скоро повысят. Но в фитнес-центрах не так много музыки все-таки звучит, такая логика. В ресторанах и кафе музыка звучит гораздо чаще. Авторы получают доход, который зависит от популярности самого автора и от того, как часто его музыка используется. Стриминговые провайдеры, например, предоставляют отчеты по прослушиваниям, это высчитывается все автоматически. Конечно, доходы теперь повысятся, мы идем навстречу авторам. Авторы, чья музыка часто используется, обращаются в РАО и просят пересмотреть некоторые вещи с награждением. РАО не само начинает просить больше денег, это запрос авторов. Инфляция работает для всех одинаково. Мы поднимаем ставки для заведений, исходя из этого», - объяснил он.
Также Бутман рассказал, что выявить нарушителей не так сложно, так как у РАО есть специальные «агенты».
«У РАО есть агенты, мы знаем все точки, где звучит музыка. Физически может произойти звонок заведению, которое играет музыку, но мы знаем, что автор за это ничего не получает. Далее уже идет обращение в суд. Я лично помню, что несколько лет назад один из джазовых клубов, например, не платил эти отчисления. Процедура оплаты авторских вознаграждений была восстановлена через службы правопорядка. Что касается выплат иностранным исполнителям, они отправляются на какой-то счет. Когда наладятся отношения, авторы получат деньги, если есть какие-то сложности с этим сейчас. У нас есть взаимодействия с агентствами разных стран, но здесь действуют наши российские законы», - добавил собеседник НСН.
После увеличения отчислений с бизнеса за использование фоновой музыки в общественных местах авторы получат больше, но не намного, так как в РАО сложная система распределения денег. Об этом «Радиоточке НСН» заявил актер театра и кино, директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке», член авторского совета РАО Никита Высоцкий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Памятник Егору Летову предложили установить в центре паркового пруда в Омске
- В Москве загорелось строящееся 37-этажное здание
- Мужчина погиб в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ
- Глава Минпросвещения предложил распространить в ОАЭ опыт сдачи ЕГЭ
- Рогов заявил о продвижении российской армии на ореховском направлении
- В Испании умерла российская журналистка и блогер Таисия Шеремет
- СМИ: В ДТП с участием «скорой помощи» погиб человек в Севастополе
- АТОР: Летние туры на Байкал подорожали на 20%
- СМИ: Темпы ввода нового жилья в России упали в конце 2024 года
- В селе под Тамбовом беспилотник ВСУ упал на лед водоема
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru