В России впервые с 2019 года пересмотрели ставки отчислений за музыку

Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) пересмотрели ставки отчислений с массовых заведений за использование музыки в общественных местах. Об этом сообщает РБК.

По закону рестораны, магазины, торговые центры и другие заведения должны каждый месяц платить за использование фоновой музыки, перечисляя средства в организации коллективного управления правами. РАО подтвердило перерасчет ставок, изменения были внесены впервые с марта 2019 года.

Так, для кофеен площадью 100 кв. м размер отчислений увеличился с 6,8 тысячи рублей до 8 тысяч (на 18%), ресторанов с такой же площадью — с 7,4 тысячи до 8 тысяч (на 8%), торговых центров в 5 тысяч «квадратов» — с 22,7 тысячи до 25,5 тысячи (на 12%).

По данным компании-организатора музыкального вещания для бизнеса «Кубик Медиа», в РФ были упрощены категории объектов, которые должны платить отчисления: теперь расчеты зависят преимущественно от площади заведения. Кроме того, торговые объекты разделили, обособив киоски, павильоны и магазины, и добавили новые категории: бизнес-центры, фудкорты, пункты выдачи заказов.

Ранее РАО подало в Арбитражный суд в Челябинской области иск к Государственному ракетному центру им. Макеева о взыскании 199,9 тысячи рублей за публичное исполнение музыки. Стороны договорились о выплате около 80 тысяч, пишет Ura.ru.

