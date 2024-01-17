«Им нечего сказать!»: Адвокат Vacio об отказе Shamanа от «брошенной перчатки»

«А им просто сказать нечего. Люди не глупые. Они понимают, что, если нечего сказать, не стыдно и помолчать. Это не странно, это очевидно. У Шамана есть поддержка, есть деньги, у Николая нет ни денег, ни поддержки», - сказал Попов.

При этом адвокат отметил, что «бросание перчатки» было его инициативой.

«Николай считает, что, если он обязан, то отслужит, а по поводу Шамана он ничего не считает. Это была моя инициатива. Я хотел людям показать: что вы парня пинаете, все, кому не лень? Вот такой же парень, который говорит: я за Родину, я патриот, здоровый, крепкий. Почему вы не пинаете его? Почему он не служит? Так, если ты патриот, отдай свой долг, иди, докажи», - заключил собеседник НСН.

Ранее Роман Попов сообщил НСН, что Vacio не собирается бегать от армии и в ближайшее время пойдет в военкомат, где определят срок и место его службы.

Рэпер Vacio прославился после «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой с участием полуобнаженных звезд шоу-бизнеса, которая прошла в конце декабря в московском клубе «Мутабор». Там музыкант предстал в одном носке, прикрывавшем его мужское достоинство. Носок в итоге стянули, вечеринка закончилась скандалом, а Vacio арестовали на 15 суток.

