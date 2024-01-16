Рэпер Vacio предложил певцу SHAMAN пойти в армию

«Король рэпа Vacio бросает перчатку певцу SHAMAN, он не служил в армии. Vacio предлагает SHAMAN на деле доказать свою преданность Родине, отслужить контракт в качестве музыканта или в ином качестве в вооруженных силах РФ. Ему 31 год (по данным из открытых источников, Дронову 32 года. - НСН). Он не призывался на воинскую службу», — отметил Попов.

Защитник указал, что ему непонятно, как SHAMAN избежал службы в армии, и исполнитель, как и Vacio, может «доказать на деле, что любит Родину».

Представитель SHAMAN, комментируя ситуацию, рассказал, что певец дает сольный концерт в Волгограде. Кроме того, собеседник издания порадовался, что рэпер «бросил перчатку, а не носок».

Ранее Vacio пришел на «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой в одном носке на половом органе. После мероприятия рэпера арестовали на 15 суток, оштрафовали на 200 тысяч рублей и вручили повестку в военкомат, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ожидается, что Васильев отправится служить во время весеннего призыва 2024 года.

