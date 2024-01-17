«Он не будет бегать!»: Адвокат рэпера Vacio надеется, что тот отслужит год

Рэпер Vacio (Николай Васильев), попавший за решетку после «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой, не собирается прятаться от армии, сообщил в интервью НСН его адвокат Роман Попов.

16 января Vacio вышел из спецприемника и сообщил в соцсетях, что «сегодня был в военкомате и получил повестку», заверив поклонников, что все будет хорошо.