«Он не будет бегать!»: Адвокат рэпера Vacio надеется, что тот отслужит год
Пока не определено, в каких войсках будет служить Vacio, все решится в ближайшие дни, когда он пойдет в военкомат, сказал в эфире НСН Роман Попов.
Рэпер Vacio (Николай Васильев), попавший за решетку после «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой, не собирается прятаться от армии, сообщил в интервью НСН его адвокат Роман Попов.
16 января Vacio вышел из спецприемника и сообщил в соцсетях, что «сегодня был в военкомате и получил повестку», заверив поклонников, что все будет хорошо.
«Прошла медицинская комиссия, в соответствии с ней установят категорию годности, а куда предложат идти по факту, это определяет Минобороны. При этом у него есть заболевания, которые были выявлены в Екатеринбурге. Его на днях вызывают в военкомат, там все должно решиться. Если ты не служил, первый минимальный контракт 2-3 года. Если он идет по призыву, то это осенью или весной. Соответственно, если он подпишет контракт, его забирают сразу, если нет, - то обязан идти служить с весны. Я бы советовал ему пройти срочную службу, срочники служат год. В Минобороны очень много подразделений, там также есть музыканты. Если он музыкант, какой он боец? Отправьте его в музыкальные войска, также как есть и спортивные подразделения, ЦСКА», - сказал Попов.
При этом он заверил, что Vacio не будет куда-то сбегать из страны.
«Служба в армии – это обязанность каждого гражданина. Не хочешь служить, - паспорт на стол и в другое государство. Он поддерживает Россию, хочет здесь жить и никуда не уедет. Он не прячется от службы и не бегает, он будет служить. Он нормальный парень», - заключил собеседник НСН.
Так называемая «голая вечеринка» блогера Насти Ивлеевой с участием звезд шоу-бизнеса прошла в московском клубе «Мутабор» в конце декабря и вызвала большой резонанс. Рэпер Vacio был на мероприятии в одном носке, скрывающим мужское достоинство. Носок в итоге стянули, а музыканта арестовали на 15 суток. Позже стало известно, что он получил повестку в армию.
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