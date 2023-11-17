«Идеальный клип!»: Пневмослон о своей третьей сущности и «муд-фильме»

Музыкант из Санкт-Петербурга Олег Степанов, также известный как Лорд Пневмослон и Нейромонах Феофан, рассказал в интервью НСН о своем новом клипе и третьем проекте.

Накануне Степнов представил первый трек проекта KOSHI под названием «Осень». Кроме того, Пневмослон, ранее не снимавший клипов, представил перед большими концертами в Санкт-Петербурге и Москве видео под названием «муд-фильм», восхитившее фанатов, но которое, к большому сожалению, НСН не может продемонстрировать на своем сайте.