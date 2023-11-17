«Идеальный клип!»: Пневмослон о своей третьей сущности и «муд-фильме»
Пневмослон в эфире НСН пообещал, что больше не будет снимать клипов, анонсировав замороченную лирику в викторианском стиле.
Музыкант из Санкт-Петербурга Олег Степанов, также известный как Лорд Пневмослон и Нейромонах Феофан, рассказал в интервью НСН о своем новом клипе и третьем проекте.
Накануне Степнов представил первый трек проекта KOSHI под названием «Осень». Кроме того, Пневмослон, ранее не снимавший клипов, представил перед большими концертами в Санкт-Петербурге и Москве видео под названием «муд-фильм», восхитившее фанатов, но которое, к большому сожалению, НСН не может продемонстрировать на своем сайте.
«Группа Пневмослон уже сняла идеальный клип, который никому не переплюнуть, собственно, как и самой группе Пневмослон, поэтому клипов мы больше снимать не будем. Эту видеоработу мы назвали "муд-фильм". Почему, спросите вы? Отвечаю. Есть такое понятие муд-видео ("mood" переводится с английского, как "настроение" - прим. НСН) – это видеоролик, создающий настроение соответствующей песни. Именно такой ролик мы и попытались сделать, но он оказался длинноват, поэтому мы назвали его не муд-видео, а муд-фильм», - сказал Степанов.
Он также объяснил, как появился проект KOSHI.
«Третий проект называется KOSHI. История следующая: когда я слушал в юности разные рок-группы, замечал, что со временем их скатывает в лирику. Даже самый забойный панк-проект со временем начинает делать какой-нибудь панк-джаз. Это естественный процесс, но меня он всегда обламывал: я всегда ждут от мощного проекта мощные треки, а не лирику. Я познал этот процесс, но не хочу добавлять эту лирику в Пневмослона, там совершенно другая музыка. Все, что лирическое накопилось, нашло выход в проекте KOSHI. Там музыкально очень сложные, по смыслу, по текстам очень замороченные и достаточно легкие по звучанию песни», - отметил он в эфире «Нашего Радио».
Степанов подчеркнул, что его третья сущность будет кардинально отличаться и от Пневмослона, и от Нейромонаха Феофана.
«Первый трек "Осень" мы опубликовали, это для затравочки, потом выйдет альбом. Мы там вдвоем, в таком викторианском стиле. Девушка Анастасия Архипова будет играть на клавишах, а я буду петь. Там минимум инструментов плюс какие-то биты. Это совсем не похоже ни на что: ни на Пневмослона, ни на Феофана, никаких сходств нет», - заключил музыкант.
Ранее Пневмослон рассказывал НСН о двухдневном концерте в Москве, первая часть которого называлась «Полегче», а вторая «Потяжелее».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ХАМАС прекратил переговоры с Израилем по освобождению заложников
- Из Турции экстрадировали россиянина, обвиняемого в убийстве жены
- Из британской Королевской оружейной палаты украли пушку XIX века
- Минфин США заявил, что Россия вдвое увеличила вложения в гособлигации
- Глава Минстроя объяснил обрушение дома в Астрахани упущением надзорных органов
- В Приморье приготовились к наплыву туристов из Китая и Казахстана зимой
- МВД: Участковые ежегодно раскрывают более 270 тысяч преступлений
- Матвиенко: Молдавия перестанет быть членом МПА СНГ с 8 февраля
- СМИ сообщили об ударе по американской авиабазе в Ираке
- Госдума одобрила увеличение акцизов на табак и вино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru