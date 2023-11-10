«Жесть, хардкор и технопанк!»: Пневмослон даст двойной концерт в Москве

Музыка на концертах «Полегче» и «Потяжелее» будет отличаться, при этом тексты песен обеих частей нового альбома жесткие и бескомпромиссные, сказал в эфире НСН музыкант из Санкт-Петербурга.

Двойной концерт в Москве группы «Пневмослон» позволит исполнить более 50 новых песен с нового альбома, заявил в интервью НСН Лорд Пневмослон.

Концерты группы под названием «Полегче» и «Потяжелее» состоятся 10 и 11 ноября в московском клубе «1930».

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«Новый двойной альбом состоит из двух частей, первая называется "Полегче", вторая "Потяжелее". Суть отличия представлена непосредственно в названиях: в первой части песни полегче, во второй - металл, хардкор, хард-техно и панк-техно. При этом оба альбома имеют жесткие и бескомпромиссные тексты, это их объединяет», - сказал Пневмослон.

Он также рассказал о реакции публики на недавний «двойной концерт» в Санкт-Петербурге.

«В соответствии с концепцией альбома мы подумали, что логично разделить и концерты на "Полегче" и "Потяжелее". Благодаря этому мы смогли уместить более 50 песен в оба дня. Люди, побывавшие на наших выступлениях в Петербурге, говорят, что, посетив оба концерта, они получили полнейший спектр эмоций и переживаний, которые зарядили их бодростью и энергией на долгое время вперед», - заключил собеседник НСН.

Ранее Лорд Пневмослон рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о своем трибьют-проекте «Работники культуры».

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ФОТО: Пресс-служба группы "Пневмослон"
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