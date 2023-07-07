Нейромонах Феофан выпустил новый сингл «Серые будни»

Новый сингл впервые прозвучит «живьем» на праздничных концертах в честь Дня рождения Нейромонаха Феофана, которые пройдут 27 и 29 июля в Питере и Москве.

Ранее музыкант рассказал «Радиоточке НСН» о рождении своего необычного образа. По его словам, образ Нейромонаха Феофана в основном связан с неким аскетичным образом жизни, отшельническим.

«Костюм навеян, в том числе и назгулами, но не только. Имя сие было дано природою, не сам я его придумал, а лицо, - а зачем его показывать? Нужно слушать музыку, наслаждаться драмом древнерусским, а вот это все – для чего? Поэтому показывать лицо я не планирую и не буду никогда», - говорил он.

