Нейромонах Феофан выпустил новый сингл «Серые будни»
Музыкант Нейромонах Феофан выпустил новый сингл «Серые будни». Он признался, что идея песни пришла к нему уже давно, «лежала на полке лет десять».
Поклонники отмечают, что звучание получилось богатое и в чем-то необычное. Обложку для сингла придумал Андрей Уваров.
Новый сингл впервые прозвучит «живьем» на праздничных концертах в честь Дня рождения Нейромонаха Феофана, которые пройдут 27 и 29 июля в Питере и Москве.
Ранее музыкант рассказал «Радиоточке НСН» о рождении своего необычного образа. По его словам, образ Нейромонаха Феофана в основном связан с неким аскетичным образом жизни, отшельническим.
«Костюм навеян, в том числе и назгулами, но не только. Имя сие было дано природою, не сам я его придумал, а лицо, - а зачем его показывать? Нужно слушать музыку, наслаждаться драмом древнерусским, а вот это все – для чего? Поэтому показывать лицо я не планирую и не буду никогда», - говорил он.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нейромонах Феофан выпустил новый сингл «Серые будни»
- Зеленский обсудит с Эрдоганом зерновую сделку и обмен пленными
- Ozon вакцинировал от менингококка более 550 сотрудников в Екатеринбурге
- Минздрав Украины поддержал легализацию медицинского каннабиса
- «Известия»: Банк России рассматривает лизинг жилья как альтернативу ипотеке
- Депутат Европарламента Жювен: Мир на Украине возможен только на условиях России
- В Польше заявили, что Украина должна вступить в НАТО путем Финляндии и Швеции
- Чехия поставит Украине боевые вертолеты и боеприпасы
- Bild: ВСУ становится сложнее проводить контрнаступление против ВС РФ
- В Бурятии нашли двух из пяти туристов, пропавших во время сплава по реке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru