Нейромонах Феофан выпустил новый сингл «Серые будни»

Музыкант Нейромонах Феофан выпустил новый сингл «Серые будни». Он признался, что идея песни пришла к нему уже давно, «лежала на полке лет десять».

Поклонники отмечают, что звучание получилось богатое и в чем-то необычное. Обложку для сингла придумал Андрей Уваров.

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Новый сингл впервые прозвучит «живьем» на праздничных концертах в честь Дня рождения Нейромонаха Феофана, которые пройдут 27 и 29 июля в Питере и Москве.

Ранее музыкант рассказал «Радиоточке НСН» о рождении своего необычного образа. По его словам, образ Нейромонаха Феофана в основном связан с неким аскетичным образом жизни, отшельническим.

«Костюм навеян, в том числе и назгулами, но не только. Имя сие было дано природою, не сам я его придумал, а лицо, - а зачем его показывать? Нужно слушать музыку, наслаждаться драмом древнерусским, а вот это все – для чего? Поэтому показывать лицо я не планирую и не буду никогда», - говорил он.

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Фото: пресс-служба группы "Нейромонах Феофан"
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