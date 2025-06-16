«Все возрасты покорны!»: Бутман подвел итоги Московского джазового фестиваля
Московский джазовый фестиваль привлек множество молодых зрителей, среди прочего новым поклонником музыкального направления стал знаменитый хоккеист, обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский, рассказал НСН Игорь Бутман.
В программе Московского джазового фестиваля в 2025 году были заявлены как маститые джазмены, так и представители популярной музыки, что помогло привлечь больше молодежной аудитории. Об этом в интервью НСН рассказал художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.
За неделю проведения Московского джазового фестиваля на семи локациях выступили более тысячи артистов из России, США, Бельгии, Италии. Также в программе были выступления Ларисы Долиной, Uma2rman, Варвары Визбор, Veronica Swift, Zap Mama и других. Как отметил Бутман, фестиваль 2025 года подарил множество открытий.
«У нас в программе было много молодых исполнителей интересных из нестоличных городов - Самары, Екатеринбурга, Челябинска и так далее. Выступали наши коллеги из Турции, это было очень интересно. Были великолепное исполнение в стиле соул и танцевальную форму джаза показали бельгийские артисты, большая часть из них африканского происхождения. Также блестяще выступила на закрытии фестиваля Вероника Свифт, замечательная певица, покорившая всех своим обаянием, талантом, голосом, мастерством, артистизмом, великолепным пониманием джаза и разнообразием репертуара. Это был один из лучших концертов, которые мы играли с зарубежными вокалистами. Зал был покорен, это было удивительное слияние и радость от мастерства нашей гостьи», - заявил он.
По словам собеседника НСН, программа фестиваля отразила многообразие джазовой музыки, которая сегодня продолжает динамично развиваться.
«Джаз движется во все стороны. Много музыки, основанной на традиционных русских мотивах, также есть традиционный джаз, который зародился за рубежом. Есть объединение джаза и классики. К примеру, мы с Иваном Рудиным представили джазовые обработки Бородина, Мусоргского, Чайковского, Рахманинова. Есть артисты, которые объединяют русскую музыку, этно-музыку народов России. Джаз проходит новые рубежи, привлекает молодых артистов и слушателей. Взрослые, к сожалению, уходят. Уже не выступает один из столпов российского джаза Алексей Козлов, редко можно увидеть Анатолия Кролла можно очень редко увидеть, в силу возраста не получается активно концертировать. Некоторые другие ветераны еще в строю», - рассказал музыкант.
Как отметил джазмен, концерты привлекли не только любителей джаза почтенного возраста, но и молодежь.
«На концертах были юные детишки, учащиеся музыкальных школ, двадцатилетние поклонники джаза. Когда на джаз-фестивале выступала группа Uma2rman, на концерте было много поклонников коллектива, они тоже достаточно молоды. Новым поклонником джаза стал знаменитый хоккеист Андрей Василевский, у которого уже два кубка Стенли за плечами. Мне кажется, мы сделали программу с хорошим сочетанием джазовых артистов и исполнителей, которые ближе к популярной музыке. Получился хороший коктейль из прекрасной музыки. Очень рад, что много молодежи было на бесплатных концертах в Заряде, "Музеоне", на ВДНХ. Также на концертах я видел слушателей почтенного возраста. Так что джазу всего возрасты покорны», - подчеркнул Бутман.
Ранее джазовая певица Этери Бериашвили рассказала «Радиоточке НСН», что именно джазовое мышление дает возможность сделать смелые эксперименты на стыке разных жанров.
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