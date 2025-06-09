Подольская назвала любимую джазовую певицу и анонсировала дуэт с мужем
Певица Наталья Подольская в комментарии спецкору НСН, допустила, что в будущем она выпустит новые композиции в джазовом стиле, и назвала Эллу Фицджеральд своим джазовым кумиром.
Певица Наталья Подольская призналась спецкору НСН, что к осени выпустит новый дуэт с супругом Владимиром Пресняковым, а также рассказала и любви к легенде джаза Элле Фицджеральд. Побеседовать с исполнительницей удалось в рамках мероприятия Radio Monte Carlo Golf Cup.
«Да, у нас он (дуэт – прим. НСН) уже записан, мы планируем ближе к осени его выпустить», - отметила она.
По словам Подольской, она не исключает, что в будущем у нее появятся новые композиции в джазовом стиле и поделилась, как узнала о самой именитой джазовой вокалистке Элле Фицджеральд благодаря песне Юлии Началовой.
«Что-то в джазовом стиле? Почему нет. Я люблю Эллу Фицджеральд – это классика. Кстати, когда я была маленькая, у Юлии Началовой была такая песня «Здравствуйте, бабушка Элла». Там были слова: «Здравствуйте, бабушка Элла! Пишу письмо я вам». В общем, я её пела на всяких детских конкурсах. И вот благодаря этой песне в детстве я узнала о такой певице, как Элла Фицджеральд», - поделилась Подольская.
Ранее певец Сергей Лазарев стал лучшим исполнителем по версии музыкальной премии «Легенда» телеканала «Муз-ТВ», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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