Певица Наталья Подольская призналась спецкору НСН, что к осени выпустит новый дуэт с супругом Владимиром Пресняковым, а также рассказала и любви к легенде джаза Элле Фицджеральд. Побеседовать с исполнительницей удалось в рамках мероприятия Radio Monte Carlo Golf Cup.

«Да, у нас он (дуэт – прим. НСН) уже записан, мы планируем ближе к осени его выпустить», - отметила она.