Певица Пелагея стала послом «Интервидения»
22 августа 202512:42
Певица Пелагея стала еще одним послом музыкального конкурса «Интервидение». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу международного смотра.
«Заслуженная артистка Российской Федерации... Пелагея стала послом... конкурса "Интервидение"», - указано в сообщении.
Ранее культурными послами смотра выбрали исполнителей Диму Билана и Клаву Коку. «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Огромный спрут»: Кто вербует российских блогеров для создания деструктивного контента
- СМИ: Лукашенко заявил, что Путин отказался ударить «Орешником» по Банковой
- Кабмин поддержал запрет продажи табака на остановках
- Экс-премьер Украины увидел нервозность в желании Трампа надавить на Россию
- Психолог рассказала, почему женщины составляют 80% сект
- Минпросвещения предложило сократить изучение английского языка в 5-7 классах
- Пик был в 90-е: В России стали пристально следить за похожими на секты организациями
- Певица Пелагея стала послом «Интервидения»
- ООН объявила состояние катастрофического голода в секторе Газа
- Отсутствие законного понятия секты объяснили судебными рисками
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru