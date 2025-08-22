Певица Пелагея стала послом «Интервидения»

Певица Пелагея стала еще одним послом музыкального конкурса «Интервидение». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу международного смотра.

Участие в «Интервидении» подтвердили США и еще 20 стран

«Заслуженная артистка Российской Федерации... Пелагея стала послом... конкурса "Интервидение"», - указано в сообщении.

Ранее культурными послами смотра выбрали исполнителей Диму Билана и Клаву Коку. «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


