«Хочется съесть соленого»: Вадим Самойлов об ИИ-песнях и трендах из TikTok

Ранее глава «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Роман Емельянов, в свою очередь, заявил НСН, что современная молодежь устала от ИИ-контента и тяготеет к более «осмысленному» материалу.

«Исследования показывают, что среди зумеров есть определенная усталость от инфошума, которая только нарастает. Мы чувствуем это по высокому интересу к классическим медиа, в том числе и радио, молодые люди снова тянутся к качеству, и это здорово», — заявил он в рамках деловой сессии «Экономика внимания как новая инфраструктура рынка» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).



Отдельно он подчеркнул важность для молодежи чувствовать себя частью комьюнити в эпоху «тотального цифрового одиночества».



«Когда человек слушает радио, смотрит ТВ-эфир, он в этот момент не один. Несмотря на то, что люди все время находятся в интернете, они заперты в системе глобального одиночества, где каждый сам по себе, людям же необходимо это чувство общности», — цитирует Емельянова спецкор НСН.

Ранее директор по работе с независимыми артистами и лейблами Pulse Владимир Юрченко заявил НСН, что главное последствие роста контента, созданного искусственным интеллектом для музыкального рынка — это увеличение конкуренции за внимание.

