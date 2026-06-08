«Хочется съесть соленого»: Вадим Самойлов об ИИ-песнях и трендах из TikTok
Сегодня настало время для новых переосмыслений, поисков и серьезного общения друг с другом, в том числе на языке музыкальной культуры, сказал НСН Вадим Самойлов.
Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что искусственный интеллект (ИИ) в музыке — не что иное, как игрушка, которая вскоре всем надоест.
«Это очередная игрушка, которая скоро себя исчерпает. Треки, написанные искусственным интеллектом, очень похожи друг на друга. Они узнаются. Люди поиграются, может, у кого-то останется это в обиходе. Нам от этого всего только лучше, ведь тем больше будет цениться живое выступление артистов», — приводит слова музыканта спецкор НСН с фестиваля «Музыка жизни».
Рокер также признался, что лично его не увлекает тренд с о съемками контента в формате TikTok-клипов.
«Поп-культура всегда существовала и будет существовать. Людям нужно развлекаться. В современной медиа-среде есть переизбыток именно развлекательной культуры как таковой — и в кинематографе, и в музыке. Людям иногда все-таки хочется возвращаться к каким-то серьезным вещам. Когда слишком сладко, хочется прополоскать рот чем-то нейтральным, а то и соленое съесть! Сегодня настало время для новых переосмыслений, поисков и серьезного общения друг с другом, в том числе на языке музыкальной культуры», - отметил артист.
Ранее глава «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Роман Емельянов, в свою очередь, заявил НСН, что современная молодежь устала от ИИ-контента и тяготеет к более «осмысленному» материалу.
«Исследования показывают, что среди зумеров есть определенная усталость от инфошума, которая только нарастает. Мы чувствуем это по высокому интересу к классическим медиа, в том числе и радио, молодые люди снова тянутся к качеству, и это здорово», — заявил он в рамках деловой сессии «Экономика внимания как новая инфраструктура рынка» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Отдельно он подчеркнул важность для молодежи чувствовать себя частью комьюнити в эпоху «тотального цифрового одиночества».
«Когда человек слушает радио, смотрит ТВ-эфир, он в этот момент не один. Несмотря на то, что люди все время находятся в интернете, они заперты в системе глобального одиночества, где каждый сам по себе, людям же необходимо это чувство общности», — цитирует Емельянова спецкор НСН.
Ранее директор по работе с независимыми артистами и лейблами Pulse Владимир Юрченко заявил НСН, что главное последствие роста контента, созданного искусственным интеллектом для музыкального рынка — это увеличение конкуренции за внимание.
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