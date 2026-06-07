«Выступаем без гонорара»: Вадим Самойлов о вкладе в благотворительность
Сегодня благотворительность, любая помощь со стороны общества, невероятно важна, нужно, чтобы люди несли в себе доброе начало, сказал НСН Вадим Самойлов.
Жизнь — не всегда радостная и светлая вещь, в ней множество трудностей, и сегодня особенно важно протянуть руку помощи тем, кому сложнее. Об этом спецкору НСН заявил основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.
Благотворительный фестиваль «Музыка жизни», посвященный Международному Дню защиты детей, проходит 7 июня на площадке у Останкинской телебашни при поддержке НАШЕго Радио, благотворительного фонда «Дорога жизни» и Останкинской телебашни. Самойлов признался, что часто принимает участие в благотворительных концертах.
«На этом фестивале мы выступаем впервые, но, конечно, у нас было много благотворительных фестивалей. Когда можем, мы обязательно выступаем. Конечно, мы поддерживаем все благие дела: пока не все находится в поле зрения властей, и гражданская инициатива по поддержке всяких вещей, которые оперативно нужно решить, будь то дети, старики, любая помощь, — это очень важно. Мы здесь, естественно, выступаем без гонорара, некоторые ребята специально прилетели из других городов, из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга», — сказал Самойлов.
Музыкант также пояснил, что для него является музыкой жизни.
«Я бы сказал, что для меня жизнь — музыка. Вся моя жизнь заключается в том, чтобы сочинять, исполнять, придумывать музыкальные шоу, выступать на концертах. После 40 лет понимаешь, что жизнь — не всегда радостная и светлая вещь, трудности в ней случаются. Остаться человеком, который предан каким-то своим принципам, своим идеалам, не обозлиться на жизнь — это большая задача. И различные активности, которые предлагаются здесь, ориентированы на то, чтобы люди могли в сложной ситуации возвращаться к себе, к своему целеполаганию и понимать, что, несмотря на трудности, нужно оставаться собой, нести в себе какую-то цельность, добро», — добавил легендарный рокер.
Артист рассказал, как его встретили гости фестиваля «Музыка жизни».
«Как всегда, Москва приняла нас великолепно. Московская публика — замечательная и любимая. Все-таки мы уже легендарная группа, у нас устойчивый круг поклонников, круто, что среди них есть и дети — новая смена», — подчеркнул он.
В заключение Самойлов пообещал зарядиться вместе со зрителями позитивной энергией.
«Я бы не сказал, что мы заряжаемся от зрителей. Нужно подключаться к общекосмической энергии, к энергии Земли. Тогда ты и сам находишься в гармонии с природой, и помогаешь другому человеку. Так что я заряжаюсь не от зрителей, а вместе со зрителями энергией этого прекрасного начинания, прекрасной погоды, прекрасной Земли и прекрасной Москвы», — подытожил музыкант.
Кроме Вадима Самойлова, в фестивале «Музыка жизни» примут участие Диана Арбенина и «Ночные Снайперы», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов и группа «АнимациЯ», «Капитан Макс», SADLESS, «Дела Поважнее», CASUAL.
Зрители смогут принять участие в играх, мастер-классах и спортивных конкурсах, а все собранные средства пойдут на помощь подопечным фонда «Дорога жизни» — детям, оставшимся без родительской заботы, в том числе с особенностями здоровья, а также ребятам из семей в трудной ситуации.
Ранее генеральный продюсер «Мультимедиа Холдинга», программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков заявил, что фестиваль «Музыка жизни» — это не просто концерт под открытым небом, а возможность соединить музыку и эмпатию, праздник и реальную помощь детям, сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МЧС предупредило москвичей и гостей столицы о сильной жаре с 7 по 10 июня
- «Выступаем без гонорара»: Вадим Самойлов о вкладе в благотворительность
- В АКОРТ назвали самые подделываемые товары в России
- СМИ: Пенсионер из Москвы разбился на параплане в Кабардино-Балкарии
- Хинштейн: Один погиб, один пострадал при атаке дронов ВСУ на Курскую область
- Суд обязал маркетплейс вернуть деньги за 102 товара, заказанные ребенком
- Вадим Самойлов раскрыл, когда выйдет его сольный альбом
- Ушаков: В Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, которого многие знают
- Врачи объяснили опасность холодной воды натощак
- Минобороны: Российская армия атаковала объекты ВСУ в 141 районе