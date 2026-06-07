Жизнь — не всегда радостная и светлая вещь, в ней множество трудностей, и сегодня особенно важно протянуть руку помощи тем, кому сложнее. Об этом спецкору НСН заявил основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Благотворительный фестиваль «Музыка жизни», посвященный Международному Дню защиты детей, проходит 7 июня на площадке у Останкинской телебашни при поддержке НАШЕго Радио, благотворительного фонда «Дорога жизни» и Останкинской телебашни. Самойлов признался, что часто принимает участие в благотворительных концертах.

«На этом фестивале мы выступаем впервые, но, конечно, у нас было много благотворительных фестивалей. Когда можем, мы обязательно выступаем. Конечно, мы поддерживаем все благие дела: пока не все находится в поле зрения властей, и гражданская инициатива по поддержке всяких вещей, которые оперативно нужно решить, будь то дети, старики, любая помощь, — это очень важно. Мы здесь, естественно, выступаем без гонорара, некоторые ребята специально прилетели из других городов, из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга», — сказал Самойлов.